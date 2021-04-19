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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 07 чер, 2023 15:56
Ромасик написав: Sergion написав: Sergion написав:
Підкажіть, в когось було таке?: в неділю в ДІЇ купив військові ОВГЗ, гроші списались, ОВГЗ з’явились.
В понеділок в ДІЮ прийшло смс що ціна змінилась, ОВГЗ зникли, гроші зникли.
ДІЯ чат каже чекайте на повернення грошей 3 робочі дні, ціна змінилась.
Це нормальна ситуація?
Тим хто платив в ДІЇ в неділю - всім кошти повернулись? (відміна ОВГЗ)
Сьогодні третій роб. день, коштів нема.
Кого треба тормошити? (ДІЯ каже не до них та чекати 3 дні, банк каже гроші списались, ICU каже відміна операції, грошей нема в них теж)
Чекайте 30 днів, потім чарджбек
Геніально, зависли десь 100к грн і чекай місяць...
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Додано: Сер 07 чер, 2023 15:57
lamal написав: greenozon написав:
впав останні бастіон - вже нема 22% (27 рік) в ICU...
сьогодні є , але 21,5відсотка...
Після Каховки ... щось не знаю, чи варто
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Додано: Сер 07 чер, 2023 16:43
V2 написав:
Після Каховки ... щось не знаю, чи варто
ІМХО на курс Каховка не вплине.
Поки не буде рішення переставити курс в ручному режимі і поки дають ресурс на дотацію міжбанку то все буде як було - 36,7 та кожної неділі заливка по пів ярда на міжбанк.
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Додано: Сер 07 чер, 2023 17:44
DmitryZP написав:
Геніально, зависли десь 100к грн і чекай місяць...
Тот, кого возможность такого исхода так уж напрягает, картами не оплачивает. Благо ОВГЗ можно купить и другими способами и оно даже дешевле будет (если из банка СЭП бесплатный).
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moveton
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Додано: Сер 07 чер, 2023 17:59
moveton написав: DmitryZP написав:
Геніально, зависли десь 100к грн і чекай місяць...
Тот, кого возможность такого исхода так уж напрягает, картами не оплачивает. Благо ОВГЗ можно купить и другими способами и оно даже дешевле будет (если из банка СЭП бесплатный).
почему дешевле ?
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J
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Додано: Сер 07 чер, 2023 18:06
J написав: moveton написав: DmitryZP написав:
Геніально, зависли десь 100к грн і чекай місяць...
Тот, кого возможность такого исхода так уж напрягает, картами не оплачивает. Благо ОВГЗ можно купить и другими способами и оно даже дешевле будет (если из банка СЭП бесплатный).
почему дешевле ?
Тому що один і той самий папір у брокера як правило коштує дешевше якщо його купувати в нього безпосередньо напряму, а не через посередника (Дію)
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Alien
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Додано: Сер 07 чер, 2023 18:09
J написав:
почему дешевле ?
Почему - это продавцов нужно спрашивать. Но легко можно днём посмотреть в Дию, на сайт ICU и увидеть, что на втором на те же бумаги цена слегка ниже. Скорее всего связано с тем, что покупка через Дию на самом деле делается на день позже, поэтому этот день учитывается в цене и разница примерно такая и есть, но именно, что примерно.
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moveton
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Додано: Сер 07 чер, 2023 18:27
aroslavastanko написав:moveton 4,85% в дол наши ОВДП - військові - 0 комісій. Американские 5,2% (какие комисии не выяснял)
Це де таке побачити?
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Додано: Сер 07 чер, 2023 18:35
moveton написав: J написав:
почему дешевле ?
Почему - это продавцов нужно спрашивать. Но легко можно днём посмотреть в Дию, на сайт ICU и увидеть, что на втором на те же бумаги цена слегка ниже. Скорее всего связано с тем, что покупка через Дию на самом деле делается на день позже, поэтому этот день учитывается в цене и разница примерно такая и есть, но именно, что примерно.
если в 9.00 я отправлю СЕП на ICU то я смогу в этот же день купить у них ОВГЗ ?
или только завтра и по цене выше чем сегодня через ДІЮ ?
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