RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 465466467468
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 19:06

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:СЭП сейчас быстрый, так что должно получиться.

А точно? Мне кажется, там не в скорости СЭП дело, и зачисляют на счет только следующим днем. В ICU еще и "онлайн" пополнение есть, но зачисление тоже только следующим днем.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3690
З нами з: 31.07.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 19:13

  ingtrans написав:А точно? Мне кажется, там не в скорости СЭП дело, и зачисляют на счет только следующим днем. В ICU еще и "онлайн" пополнение есть, но зачисление тоже только следующим днем.

Может и так. Лично не пробовал. На bond.ua, кажется, заходило со скоростью СЭП, но на ICU софт достаточно старенький. Тогда ждём через "несколько месяцев" ICU 2.0, где должен быть полный крутяк, включая онлайн покупку валютных бумаг. Наверное и процессинг входного СЭП ускорят.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3435
З нами з: 23.03.18
Подякував: 19 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 19:46

Re: Ринок ОВДП

А як в налогову по ОВДП звітувати?
ihorsic
 
Повідомлень: 928
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 20:09

  ingtrans написав:
  moveton написав:СЭП сейчас быстрый, так что должно получиться.

А точно? Мне кажется, там не в скорости СЭП дело, и зачисляют на счет только следующим днем. В ICU еще и "онлайн" пополнение есть, но зачисление тоже только следующим днем.

Точно точно. Сеп проводиться по рахунку тим же днем і купувати можна одразу. В мене був досвід коли між відправленням СЕП і купівлею паперів минуло близько двох годин. Це щоб вивести кошти з рахунку в ІСУ раніше треба було 2 дні (сьогодні заявка - завтра кошти на рахунку). Хоча останнього разу (в кінці травня) кошти по заявці створеній в ІСU вранці надійшли в інший банк того ж дня
Alien
 
Повідомлень: 2105
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 465466467468
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 55669
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4674)
07.06.2023 20:09
izibank (2539)
07.06.2023 19:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.