ingtrans написав:А точно? Мне кажется, там не в скорости СЭП дело, и зачисляют на счет только следующим днем. В ICU еще и "онлайн" пополнение есть, но зачисление тоже только следующим днем.
Может и так. Лично не пробовал. На bond.ua, кажется, заходило со скоростью СЭП, но на ICU софт достаточно старенький. Тогда ждём через "несколько месяцев" ICU 2.0, где должен быть полный крутяк, включая онлайн покупку валютных бумаг. Наверное и процессинг входного СЭП ускорят.
moveton написав:СЭП сейчас быстрый, так что должно получиться.
А точно? Мне кажется, там не в скорости СЭП дело, и зачисляют на счет только следующим днем. В ICU еще и "онлайн" пополнение есть, но зачисление тоже только следующим днем.
Точно точно. Сеп проводиться по рахунку тим же днем і купувати можна одразу. В мене був досвід коли між відправленням СЕП і купівлею паперів минуло близько двох годин. Це щоб вивести кошти з рахунку в ІСУ раніше треба було 2 дні (сьогодні заявка - завтра кошти на рахунку). Хоча останнього разу (в кінці травня) кошти по заявці створеній в ІСU вранці надійшли в інший банк того ж дня