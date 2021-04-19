ingtrans написав:А точно? Мне кажется, там не в скорости СЭП дело, и зачисляют на счет только следующим днем. В ICU еще и "онлайн" пополнение есть, но зачисление тоже только следующим днем.
Может и так. Лично не пробовал. На bond.ua, кажется, заходило со скоростью СЭП, но на ICU софт достаточно старенький. Тогда ждём через "несколько месяцев" ICU 2.0, где должен быть полный крутяк, включая онлайн покупку валютных бумаг. Наверное и процессинг входного СЭП ускорят.
moveton написав:СЭП сейчас быстрый, так что должно получиться.
А точно? Мне кажется, там не в скорости СЭП дело, и зачисляют на счет только следующим днем. В ICU еще и "онлайн" пополнение есть, но зачисление тоже только следующим днем.
Точно точно. Сеп проводиться по рахунку тим же днем і купувати можна одразу. В мене був досвід коли між відправленням СЕП і купівлею паперів минуло близько двох годин. Це щоб вивести кошти з рахунку в ІСУ раніше треба було 2 дні (сьогодні заявка - завтра кошти на рахунку). Хоча останнього разу (в кінці травня) кошти по заявці створеній в ІСU вранці надійшли в інший банк того ж дня
aroslavastanko написав:moveton 4,85% в дол наши ОВДП - військові - 0 комісій. Американские 5,2% (какие комисии не выяснял)
Це де таке побачити?
Про американские не скажу, а ОВГЗ увидеть можно тут: https://index.minfin.com.ua/finance/bonds/ua4000227409/ Но для тех, кто не дорос до покупки непосредственно у Минфина - это именно увидеть. При покупке через банки "без комиссий" обычно банк перепродаёт дороже на 0.25% доходности. На крупных суммах можно договориться о меньшей разнице, но всё равно банк себе что-то возьмёт.
aroslavastanko написав:moveton 4,85% в дол наши ОВДП - військові - 0 комісій. Американские 5,2% (какие комисии не выяснял)
Це де таке побачити?
Про американские не скажу, а ОВГЗ увидеть можно тут: https://index.minfin.com.ua/finance/bonds/ua4000227409/ Но для тех, кто не дорос до покупки непосредственно у Минфина - это именно увидеть. При покупке через банки "без комиссий" обычно банк перепродаёт дороже на 0.25% доходности. На крупных суммах можно договориться о меньшей разнице, но всё равно банк себе что-то возьмёт.
Та легко. Открыть свой банк или получить брокерскую лицензию. Для разминки стоит пройти известный алгоритм становления миллионером: "У меня был доллар. Я купил за него кило грязных яблок, помыл, продал за два доллара. Потом купил два кило грязных яблок, помыл и продал за четыре доллара. А потом умерла моя бабушка и оставила мне в наследство десять миллионов долларов".
moveton написав:СЭП сейчас быстрый, так что должно получиться.
А точно? Мне кажется, там не в скорости СЭП дело, и зачисляют на счет только следующим днем. В ICU еще и "онлайн" пополнение есть, но зачисление тоже только следующим днем.
Універ так само - зарахування на торговий рахунок робиться наступним днем. Тобто якщо у понеділок відправити СЕП, гроші у своєму акаунті "побачите" за 2-3 години, а от щось купити на ці гроші можна буде тільки у вівторок