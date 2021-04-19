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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 07 чер, 2023 23:05
DmitryZP написав:
Універ так само - зарахування на торговий рахунок робиться наступним днем
Не "так само" бо в ICU нема такого безчинства.
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Alien
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Додано: Сер 07 чер, 2023 23:16
Alien людина написала що зарахування наступним днем, то ж я написав "так само". Вас це образило?
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