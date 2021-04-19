Не "так само" бо в ICU нема такого безчинства.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 07 чер, 2023 23:05
Re: Ринок ОВДП
Додано: Сер 07 чер, 2023 23:16
Alien людина написала що зарахування наступним днем, то ж я написав "так само". Вас це образило?
Додано: Чет 08 чер, 2023 00:01
DmitryZP Мене це не образило. Просто людина у своєму повідомлені написала "мне кажется" - тобто там не було ствердження, чи описання доконаного факту, а було лише припущення. Після цього я написав, що насправді у ICU зарахованим СЕПом можна користуватись для придбання паперів у той же день, коли він надійшов на рахунок. В такій ситуації "так само" виглядає як на мене - не доречно, про що і написав.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 16:29
нова бумага в дії
Облігація Сімферополь має ставку 19,5% та дату виплати 15.01.2025 року. Крім Сімферополя, доступні Ялта, Севастополь, Донецьк і Маріуполь.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:46
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