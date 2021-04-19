RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 466467468469
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 23:05

Re: Ринок ОВДП

  DmitryZP написав:Універ так само - зарахування на торговий рахунок робиться наступним днем
Не "так само" бо в ICU нема такого безчинства.
Alien
 
Повідомлень: 2110
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 23:16

Alien людина написала що зарахування наступним днем, то ж я написав "так само". Вас це образило?
DmitryZP
 
Повідомлень: 4243
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 00:01

DmitryZP Мене це не образило. Просто людина у своєму повідомлені написала "мне кажется" - тобто там не було ствердження, чи описання доконаного факту, а було лише припущення. Після цього я написав, що насправді у ICU зарахованим СЕПом можна користуватись для придбання паперів у той же день, коли він надійшов на рахунок. В такій ситуації "так само" виглядає як на мене - не доречно, про що і написав.
Alien
 
Повідомлень: 2110
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 16:29

https://t.me/zedigital/3237
нова бумага в дії

Облігація Сімферополь має ставку 19,5% та дату виплати 15.01.2025 року. Крім Сімферополя, доступні Ялта, Севастополь, Донецьк і Маріуполь.
greenozon
 
Повідомлень: 15158
З нами з: 01.06.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1439 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:46

  ihorsic написав:А як в налогову по ОВДП звітувати?


за купоны никак

за итоговую продажу мнения разнятся, буду продавать в 2024м - напишу
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5720
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 12:32

Re: Ринок ОВДП

Просто хочеться розуміти алгоритм дій. А то маю неприємний досвід з податковою і SEB фондом....
ihorsic
 
Повідомлень: 930
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 12:57

ihorsic

Мій алгоритм такий. Зі свого онлайн-кабінету податкової витягую звіт про отримані доходи за звітний рік і дані по коду 129 (доходи від цінних паперів) вписую у п. 11.3 (інші доходи, що не підлягають оподаткуванню) декларації про майновий стан
Navegantes
 
Повідомлень: 46
З нами з: 22.02.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 13:23

  ihorsic написав:Просто хочеться розуміти алгоритм дій. А то маю неприємний досвід з податковою і SEB фондом....

що у вас трапилось
greenozon
 
Повідомлень: 15158
З нами з: 01.06.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1439 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 466467468469
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 55785
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4688)
10.06.2023 13:23
Sportbank (2642)
10.06.2023 13:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.