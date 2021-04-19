Не "так само" бо в ICU нема такого безчинства.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 07 чер, 2023 23:05
Re: Ринок ОВДП
Додано: Сер 07 чер, 2023 23:16
Alien людина написала що зарахування наступним днем, то ж я написав "так само". Вас це образило?
Додано: Чет 08 чер, 2023 00:01
DmitryZP Мене це не образило. Просто людина у своєму повідомлені написала "мне кажется" - тобто там не було ствердження, чи описання доконаного факту, а було лише припущення. Після цього я написав, що насправді у ICU зарахованим СЕПом можна користуватись для придбання паперів у той же день, коли він надійшов на рахунок. В такій ситуації "так само" виглядає як на мене - не доречно, про що і написав.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 16:29
нова бумага в дії
Облігація Сімферополь має ставку 19,5% та дату виплати 15.01.2025 року. Крім Сімферополя, доступні Ялта, Севастополь, Донецьк і Маріуполь.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:46
Додано: Суб 10 чер, 2023 12:32
Re: Ринок ОВДП
Просто хочеться розуміти алгоритм дій. А то маю неприємний досвід з податковою і SEB фондом....
Додано: Суб 10 чер, 2023 12:57
ihorsic
Мій алгоритм такий. Зі свого онлайн-кабінету податкової витягую звіт про отримані доходи за звітний рік і дані по коду 129 (доходи від цінних паперів) вписую у п. 11.3 (інші доходи, що не підлягають оподаткуванню) декларації про майновий стан
Додано: Суб 10 чер, 2023 13:23
Додано: Суб 10 чер, 2023 14:14
у схемы есть нюанс - когда брокер в податкову эти данные не подает
но в целом схема рабочая
Додано: Суб 10 чер, 2023 16:20
cohan я памятаю хтось казав минулого року що всіх податкова взує, а вже в минулому році багато людей купляли ОВДП, і багато не подавали декларацій, поки не бачу плачу в інтернеті від тих хто не подав декларацію і їх тепер напрягає податкова.
Мало того, у мене за минулий рік монобанк не прозвітував по ОВДП, і я їх не включив до річного доходу (просто щоб не пояснювати дегенерату по телефону що до чого), просто включив іноземні доходи, дивіденди де чітко і зрозуміло 9% і 18.5% + 1.5% і дані по ОВДП на основі виписки довідки про доходи.
Поки всім по барабану, ніхто навіть не подзвонив надати виписки щоб пояснити іноземні доходи. Але щось думаю ніхто і не подзвонить.
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