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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 467468469470
Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 20:24

greenozon И накануне выплаты по купону сообщение приходит.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 11:14

Структура ОВДП
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 15:22

  adj написав:cohan я памятаю хтось казав минулого року що всіх податкова взує, а вже в минулому році багато людей купляли ОВДП, і багато не подавали декларацій, поки не бачу плачу в інтернеті від тих хто не подав декларацію і їх тепер напрягає податкова.

Мало того, у мене за минулий рік монобанк не прозвітував по ОВДП, і я їх не включив до річного доходу (просто щоб не пояснювати дегенерату по телефону що до чого), просто включив іноземні доходи, дивіденди де чітко і зрозуміло 9% і 18.5% + 1.5% і дані по ОВДП на основі виписки довідки про доходи.

Поки всім по барабану, ніхто навіть не подзвонив надати виписки щоб пояснити іноземні доходи. Але щось думаю ніхто і не подзвонить.


ну так сегодня прошла новость, что 2% не отменяют пока еще
не успєли
и вообще шухер в обратную сторону наметился

взувание еще не началось, чуток только - подрядчика на обработку ищут, с банков инфу по картам взяли, будто этого нельзя в мастере/визе взять...

все впереди
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 15:31

cohan зручна позиція, ждіть, ось побачите, просто потім, колись. А як на рахунок написати в податкову чи треба декларувати доходи громадянина, якщо за рік були лише операції по ОВДП і заробітна плата? І прийти на форум і як показати правду матушку?
adj
 
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