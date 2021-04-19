adj написав:cohan я памятаю хтось казав минулого року що всіх податкова взує, а вже в минулому році багато людей купляли ОВДП, і багато не подавали декларацій, поки не бачу плачу в інтернеті від тих хто не подав декларацію і їх тепер напрягає податкова.
Мало того, у мене за минулий рік монобанк не прозвітував по ОВДП, і я їх не включив до річного доходу (просто щоб не пояснювати дегенерату по телефону що до чого), просто включив іноземні доходи, дивіденди де чітко і зрозуміло 9% і 18.5% + 1.5% і дані по ОВДП на основі виписки довідки про доходи.
Поки всім по барабану, ніхто навіть не подзвонив надати виписки щоб пояснити іноземні доходи. Але щось думаю ніхто і не подзвонить.
ну так сегодня прошла новость, что 2% не отменяют пока еще не успєли и вообще шухер в обратную сторону наметился
взувание еще не началось, чуток только - подрядчика на обработку ищут, с банков инфу по картам взяли, будто этого нельзя в мастере/визе взять...
cohan зручна позиція, ждіть, ось побачите, просто потім, колись. А як на рахунок написати в податкову чи треба декларувати доходи громадянина, якщо за рік були лише операції по ОВДП і заробітна плата? І прийти на форум і як показати правду матушку?
adj написав:cohan зручна позиція, ждіть, ось побачите, просто потім, колись. А як на рахунок написати в податкову чи треба декларувати доходи громадянина, якщо за рік були лише операції по ОВДП і заробітна плата? І прийти на форум і як показати правду матушку?
Індивідуальна податкова консультація буде стосуватися тільки конкретно вашого випадка і не може бути узагальнена на усіх платників податків.
Не густо там строчек. Можно в Дии купить - у тех бумаг, что в наличии, ISIN написан прямо рядом с названием. Можно в новостях или в Дие посмотреть дату погашения и по ней определить, если уж так интересно.