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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 13 чер, 2023 14:34
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greenozon
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Додано: Вів 13 чер, 2023 14:42
greenozon написав:
Несподівано
А чому несподівано? Регулярно ж додаються і зникають, а в цей раз чомусь несподівано.
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ingtrans
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Додано: Вів 13 чер, 2023 16:33
Друзі, можете підказати , якщо банк вводить ком. за обслуговування рахунку в цінних паперах, погашення або ж купівлю , це не впливає на облігації, що ВЖЕ куплені?
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bems654556
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Додано: Вів 13 чер, 2023 17:31
bems654556 написав:
це не впливає на облігації
це не впливає на облігації,
просто додатково будете платити ком. за обслуговування рахунку в цінних паперах
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J
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