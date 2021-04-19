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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 13 чер, 2023 14:34
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greenozon
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Додано: Вів 13 чер, 2023 14:42
greenozon написав:
Несподівано
А чому несподівано? Регулярно ж додаються і зникають, а в цей раз чомусь несподівано.
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ingtrans
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Додано: Вів 13 чер, 2023 16:33
Друзі, можете підказати , якщо банк вводить ком. за обслуговування рахунку в цінних паперах, погашення або ж купівлю , це не впливає на облігації, що ВЖЕ куплені?
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bems654556
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Додано: Вів 13 чер, 2023 17:31
bems654556 написав:
це не впливає на облігації
це не впливає на облігації,
просто додатково будете платити ком. за обслуговування рахунку в цінних паперах
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J
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Додано: Вів 13 чер, 2023 18:19
bems654556 написав:
Друзі, можете підказати , якщо банк вводить ком. за обслуговування рахунку в цінних паперах, погашення або ж купівлю , це не впливає на облігації, що ВЖЕ куплені?
Якщо питання було "чи маю я додатково сплачувати цю комісію" - відповідь так.
Тобто комісія за обслуговування звісно не впливає на облігації. Але ця коміссія то Ваші додаткові витрати які не були враховані заздалегідь (бо це неможливо передбачити).
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DmitryZP
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Додано: Вів 13 чер, 2023 18:19
ingtrans написав: greenozon написав:
Несподівано
А чому несподівано? Регулярно ж додаються і зникають, а в цей раз чомусь несподівано.
Сподівано - це коли в вівторок на первинці виставили валюту і в четвер після обіда Сенс пропонує
а тут якісь шахер махер
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greenozon
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Додано: Сер 14 чер, 2023 16:43
J написав: adj написав:cohan
зручна позиція, ждіть, ось побачите, просто потім, колись. А як на рахунок написати в податкову чи треба декларувати доходи громадянина, якщо за рік були лише операції по ОВДП і заробітна плата? І прийти на форум і як показати правду матушку?
Індивідуальна податкова консультація буде стосуватися тільки конкретно вашого випадка і не може бути узагальнена на усіх платників податків.
так я писал тут выше - выяснял же вопрос, не нужно отчитываться
только не про операции про ОВДП, а про купоны
но в целом и продажа попадает под это, просто мой брокер аргументирует что про купоны подавать в налоговую он не должен, ну и ок
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cohan
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