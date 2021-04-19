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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 468469470471
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 14:34

Несподівано в Сенс додали дві валютні ОВДП

https://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=sense
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 14:42

  greenozon написав:Несподівано

А чому несподівано? Регулярно ж додаються і зникають, а в цей раз чомусь несподівано.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 16:33

Re: Ринок ОВДП

Друзі, можете підказати , якщо банк вводить ком. за обслуговування рахунку в цінних паперах, погашення або ж купівлю , це не впливає на облігації, що ВЖЕ куплені?
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 17:31

Re: Ринок ОВДП

  bems654556 написав:це не впливає на облігації

це не впливає на облігації,
просто додатково будете платити ком. за обслуговування рахунку в цінних паперах
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 18:19

  bems654556 написав:Друзі, можете підказати , якщо банк вводить ком. за обслуговування рахунку в цінних паперах, погашення або ж купівлю , це не впливає на облігації, що ВЖЕ куплені?


Якщо питання було "чи маю я додатково сплачувати цю комісію" - відповідь так.
Тобто комісія за обслуговування звісно не впливає на облігації. Але ця коміссія то Ваші додаткові витрати які не були враховані заздалегідь (бо це неможливо передбачити).
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 18:19

  ingtrans написав:
  greenozon написав:Несподівано

А чому несподівано? Регулярно ж додаються і зникають, а в цей раз чомусь несподівано.


Сподівано - це коли в вівторок на первинці виставили валюту і в четвер після обіда Сенс пропонує
а тут якісь шахер махер
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 16:43

  J написав:
  adj написав:cohan зручна позиція, ждіть, ось побачите, просто потім, колись. А як на рахунок написати в податкову чи треба декларувати доходи громадянина, якщо за рік були лише операції по ОВДП і заробітна плата? І прийти на форум і як показати правду матушку?

Індивідуальна податкова консультація буде стосуватися тільки конкретно вашого випадка і не може бути узагальнена на усіх платників податків. :wink:


так я писал тут выше - выяснял же вопрос, не нужно отчитываться
только не про операции про ОВДП, а про купоны
но в целом и продажа попадает под это, просто мой брокер аргументирует что про купоны подавать в налоговую он не должен, ну и ок
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 00:39

Re: Ринок ОВДП

bems654556 написав:Друзі, можете підказати , якщо банк вводить ком. за обслуговування рахунку в цінних паперах, погашення або ж купівлю , це не впливає на облігації, що ВЖЕ куплені?
Про який банк мова?
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 00:55

  greenozon написав:
  ingtrans написав:
  greenozon написав:Несподівано

А чому несподівано? Регулярно ж додаються і зникають, а в цей раз чомусь несподівано.


Сподівано - це коли в вівторок на первинці виставили валюту і в четвер після обіда Сенс пропонує
а тут якісь шахер махер

У моно постоянно эти облигации в наличии. Вот и сенс прикупил Что удивительного?
lara_08
 
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