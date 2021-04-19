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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 15 чер, 2023 08:54
гривневые военные думаю будут без комиссии все время, можно брать. По невоенным конечно может когда-то что-то измениться
в моне гривневые закончились совсем, наверное не оч выгодная тема
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nekefer
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