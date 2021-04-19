гривневые военные думаю будут без комиссии все время, можно брать. По невоенным конечно может когда-то что-то измениться
в моне гривневые закончились совсем, наверное не оч выгодная тема
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 15 чер, 2023 08:54
Re: Ринок ОВДП
гривневые военные думаю будут без комиссии все время, можно брать. По невоенным конечно может когда-то что-то измениться
в моне гривневые закончились совсем, наверное не оч выгодная тема
Додано: Чет 15 чер, 2023 09:47
Re: Ринок ОВДП
Сенс чи моно? Де краще купувати ОВДП. що порадите?
Додано: Чет 15 чер, 2023 10:00
в моно комісія 0.9% на вихід по валюті (або через депозит прогнати)
в сенсі замовлення за 5 днів
а так - 0 по комісіям і там і там
асортимент правда різний
в сенсі дуже швидко розкуповують
он ще вчора було 2 валютні, сьогодні лише 1 залишилась
доходність в сенсі кращі наче
Додано: Чет 15 чер, 2023 10:38
Re: Ринок ОВДП
На валютні ОВДП придираються до валюти в "сенсі", а на депозит казали, що візьмуть з меншими вимогами до краси папірців.
Додано: Чет 15 чер, 2023 10:49
Re: Ринок ОВДП
А звідки у банку знають, куди підуть гроші? А, наприклад, поповнюю карту і при цьому в касі не кажу, що я куплю ОВДП або відкрию депозит. І касир мене не питає, з якою метою я поповнюю карту.
Додано: Чет 15 чер, 2023 11:19
ingtrans На відкриття через менеджера квитанція - тоді лояльність, а так на слово навряд чи спрацює. Взагалі дикість конкретна і розводка в широких масштабах теперішня ситуація з вимогами до готівки.
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