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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 15 чер, 2023 19:43
людина мабуть встигла купити акцій і їй виплатили дивіденди - оце попадуха бо є обов'язок подавати...
Додано: Чет 15 чер, 2023 19:59
Шановне панство, може, хтось стикався з цим і щось порадить.
Вчора отримав закордонний паспорт, він одразу підтягнувся у список документів в Дії, але під час придбання ОВДП після вибору картки для повернення коштів вилазить помилка "НЕМОЖЛИВО ПРИДБАТИ ОБЛІГАЦІЇ. Щоб скористатися послугою, потрібно мати закордонний паспорт або ID-картку".
Звернувся у службу підтримки, вони за методичкою порадили оновити Дію та видалити пристрій, а коли це не допомогло, зареєстрували звернення, терміни рішення якого не визначено.
Я сподівався, що сьогодні якісь дані синхронізуються і проблема сама розсосеться, але ні. Може, у когось був подібний досвід, відпишіться.
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