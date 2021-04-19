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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 470471472473
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 19:43

людина мабуть встигла купити акцій і їй виплатили дивіденди - оце попадуха бо є обов'язок подавати...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 19:59

Шановне панство, може, хтось стикався з цим і щось порадить.
Вчора отримав закордонний паспорт, він одразу підтягнувся у список документів в Дії, але під час придбання ОВДП після вибору картки для повернення коштів вилазить помилка "НЕМОЖЛИВО ПРИДБАТИ ОБЛІГАЦІЇ. Щоб скористатися послугою, потрібно мати закордонний паспорт або ID-картку".
Звернувся у службу підтримки, вони за методичкою порадили оновити Дію та видалити пристрій, а коли це не допомогло, зареєстрували звернення, терміни рішення якого не визначено.
Я сподівався, що сьогодні якісь дані синхронізуються і проблема сама розсосеться, але ні. Може, у когось був подібний досвід, відпишіться.
AlexTk
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  #<1 ... 470471472473
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