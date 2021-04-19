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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 15 чер, 2023 19:43
людина мабуть встигла купити акцій і їй виплатили дивіденди - оце попадуха бо є обов'язок подавати...
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greenozon
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Додано: Чет 15 чер, 2023 22:48
greenozon нема ніяких проблем, в кінці року замовляєте виписку про доходи, і вписуєте ті ж данні в декларацію і все.
Якщо немає іноземних доходів про які не знає податкова, а ви хочете їх задекларувати, але якщо вже так то ви точно розумієте що ви робите і тоді питань не мало би бути.
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adj
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Додано: Суб 17 чер, 2023 00:52
В сенсі валютні ОВДП вже розкупили а в моні ще є в наявності
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ihorsic
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Додано: Суб 17 чер, 2023 06:15
ihorsic написав:
В сенсі валютні ОВДП вже розкупили а в моні ще є в наявності
В моні хай горох сам їх купує. З подальшим комісом за вихід налом
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Alien
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Додано: Суб 17 чер, 2023 11:58
Хороший евро аукцион во вторник, рекомендую.
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vadymbanker
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Додано: Суб 17 чер, 2023 13:19
Alien написав:
В моні хай горох сам їх купує. З подальшим комісом за вихід налом
Дело вкуса. Некоторым бывает не стыдно купить у Мони, потом перевести бумаги бесплатно, например, в Сенс и гаситься и получать нал бесплатно там. Но можно и Гороху поручить.
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moveton
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