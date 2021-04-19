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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 15 чер, 2023 19:43
людина мабуть встигла купити акцій і їй виплатили дивіденди - оце попадуха бо є обов'язок подавати...
Додано: Чет 15 чер, 2023 22:48
greenozon нема ніяких проблем, в кінці року замовляєте виписку про доходи, і вписуєте ті ж данні в декларацію і все.
Якщо немає іноземних доходів про які не знає податкова, а ви хочете їх задекларувати, але якщо вже так то ви точно розумієте що ви робите і тоді питань не мало би бути.
Додано: Суб 17 чер, 2023 00:52
Re: Ринок ОВДП
В сенсі валютні ОВДП вже розкупили а в моні ще є в наявності
Додано: Суб 17 чер, 2023 06:15
Додано: Суб 17 чер, 2023 11:58
Re: Ринок ОВДП
Хороший евро аукцион во вторник, рекомендую.
Додано: Суб 17 чер, 2023 13:19
Додано: Суб 17 чер, 2023 14:30
"А мсье знает толк в извращениях" . Дійсно так просто і безкоштовно перевести папери від одного зберігача до іншого? Правда? Усього пару кліків чи тапів? Чи таки прийдеться витратити час, нерви, кошти на відвідання відділення того ж сенсу? Не певен що сумарно усі витрати (адже час це теж гроші) обійдуться "мсьє" напевно дешевше 0,9%. То чим займатись таким самозадоволенням краще тиждень інший почекати поки вони в тому ж сенсі з'являться знов. А якщо хочеться походити по банкам то і взагалі можно купити через когось з банків одразу папери при розміщенні. Як правильно зазначили вище наступного вівторка цікаве розміщення по ойро. Через тиждень по баксу. Але згоден - усі ми різні може кому до смаку і нетрадиційні способи придбання паперів у одному місці з подальшим переведенням до іншого. Тут вже кожному своє
Додано: Суб 17 чер, 2023 14:44
В отделение Сенса для перевода, как и для прочих опреаций с ОВГЗ, ходить не только не нужно, а даже бесполезно. Этим занимается особый отдел с которым связь только по эл. почте. Нервничать для перевода тоже не требуется. Времени... Уйдёт, конечно, немножко на заполнение документов на перевод. Насколько его цена соотносится с экономией на цене у Мони и более быстром обороте средств потому, что не нужно ждать неделю - это у кого какая цена времени.
А вот для того, чтобы наличные доллары получить, отделение посетить таки придётся. Причём, если стоимость больше одной котлеты, то и не однократно. И если цена даже однократного посещения отделения превышает 0.9% от стоимости бумаг, то даже не знаю стоит ли с валютными ОВГЗ связываться. Как бы в убыток не выйти.
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