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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 15 чер, 2023 19:43
людина мабуть встигла купити акцій і їй виплатили дивіденди - оце попадуха бо є обов'язок подавати...
Додано: Чет 15 чер, 2023 22:48
greenozon нема ніяких проблем, в кінці року замовляєте виписку про доходи, і вписуєте ті ж данні в декларацію і все.
Якщо немає іноземних доходів про які не знає податкова, а ви хочете їх задекларувати, але якщо вже так то ви точно розумієте що ви робите і тоді питань не мало би бути.
Додано: Суб 17 чер, 2023 00:52
Re: Ринок ОВДП
В сенсі валютні ОВДП вже розкупили а в моні ще є в наявності
Додано: Суб 17 чер, 2023 06:15
Додано: Суб 17 чер, 2023 11:58
Re: Ринок ОВДП
Хороший евро аукцион во вторник, рекомендую.
Додано: Суб 17 чер, 2023 13:19
Додано: Суб 17 чер, 2023 14:30
"А мсье знает толк в извращениях" . Дійсно так просто і безкоштовно перевести папери від одного зберігача до іншого? Правда? Усього пару кліків чи тапів? Чи таки прийдеться витратити час, нерви, кошти на відвідання відділення того ж сенсу? Не певен що сумарно усі витрати (адже час це теж гроші) обійдуться "мсьє" напевно дешевше 0,9%. То чим займатись таким самозадоволенням краще тиждень інший почекати поки вони в тому ж сенсі з'являться знов. А якщо хочеться походити по банкам то і взагалі можно купити через когось з банків одразу папери при розміщенні. Як правильно зазначили вище наступного вівторка цікаве розміщення по ойро. Через тиждень по баксу. Але згоден - усі ми різні може кому до смаку і нетрадиційні способи придбання паперів у одному місці з подальшим переведенням до іншого. Тут вже кожному своє
Додано: Суб 17 чер, 2023 14:44
В отделение Сенса для перевода, как и для прочих опреаций с ОВГЗ, ходить не только не нужно, а даже бесполезно. Этим занимается особый отдел с которым связь только по эл. почте. Нервничать для перевода тоже не требуется. Времени... Уйдёт, конечно, немножко на заполнение документов на перевод. Насколько его цена соотносится с экономией на цене у Мони и более быстром обороте средств потому, что не нужно ждать неделю - это у кого какая цена времени.
А вот для того, чтобы наличные доллары получить, отделение посетить таки придётся. Причём, если стоимость больше одной котлеты, то и не однократно. И если цена даже однократного посещения отделения превышает 0.9% от стоимости бумаг, то даже не знаю стоит ли с валютными ОВГЗ связываться. Как бы в убыток не выйти.
Додано: Суб 17 чер, 2023 17:14
Re: Ринок ОВДП
Додано: Суб 17 чер, 2023 17:49
Розумієте - на мій погляд покупка банками валютних ОВДП на аукціонах Мінфіну по заявкам фізичних осіб на жаль наразі не відноситься до послуг розрахованих на масового споживача. Це картки з кешбеком - можна відкривати без жодних зусиль навіть дистанційно, маючи просто біометричні документи в дії - бо картки продукт масовий. Тому тут на мій погляд має дуже суттєве значення те - у якому банку ви тримаєте свої кошти, наскільки вони значні для банку, наскільки гарно банк вас знає та який профіль як клієнта по вам у банку склався. Наприклад, в умовному банку Х, де мене радісно зустрінуть, запропонують кави і багато питань вирішать ще по телефону до того як я у банк завітаю, а коли я таки до них завітаю мені треба буде лише поставити свій підпис на уже підготовлених документах, умовний новий клієнт витратить купу часу просто на заповнення анкет та пошуку людини, яка йому дійсно допоможе у вирішенні питання підготовки документів для відкриття відповідних рахунків та подальшому придбанню паперів. Тому мені здається, що універсальної відповіді на ваше питання просто не існує.
На форумі одна людина дуже хвалить Ощадбанк - що там його обслуговують круто - і я йому вірю. А у мене - ну не склалось там - тому практично не маю з ними жодних точок дотику. А наприклад у газбанку - мені вдалось порозумітись з місцевим керівництвом і хоч цей банк не дуже хвалять - мені облігації, які тільки емітуються МінФіном там купувати зручніше усього. А дружині за аналогічних обставин вдалось знайти спільну мову в Укрексімбанку - то вона "їх клієнт" по ОВДП. Отже моя порада - якщо у вас є такий банк - який і вас добре знає і якому ви довіряєте - то треба починати саме з нього. Бо досвід умовних поціновувачів газбанку-ощаду-ексіму вам скоріш за усе не стане у пригоді
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