Додано: Суб 17 чер, 2023 17:49

V2 написав: Alien написав: А якщо хочеться походити по банкам то і взагалі можно купити через когось з банків одразу папери при розміщенні. А якщо хочеться походити по банкам то і взагалі можно купити через когось з банків одразу папери при розміщенні.



З ким найкомфортніше та найпростіше при такій схемі працювати? З ким найкомфортніше та найпростіше при такій схемі працювати?

Розумієте - на мій погляд покупка банками валютних ОВДП на аукціонах Мінфіну по заявкам фізичних осіб на жаль наразі не відноситься до послуг розрахованих на масового споживача. Це картки з кешбеком - можна відкривати без жодних зусиль навіть дистанційно, маючи просто біометричні документи в дії - бо картки продукт масовий. Тому тут на мій погляд має дуже суттєве значення те - у якому банку ви тримаєте свої кошти, наскільки вони значні для банку, наскільки гарно банк вас знає та який профіль як клієнта по вам у банку склався. Наприклад, в умовному банку Х, де мене радісно зустрінуть, запропонують кави і багато питань вирішать ще по телефону до того як я у банк завітаю, а коли я таки до них завітаю мені треба буде лише поставити свій підпис на уже підготовлених документах, умовний новий клієнт витратить купу часу просто на заповнення анкет та пошуку людини, яка йому дійсно допоможе у вирішенні питання підготовки документів для відкриття відповідних рахунків та подальшому придбанню паперів. Тому мені здається, що універсальної відповіді на ваше питання просто не існує.На форумі одна людина дуже хвалить Ощадбанк - що там його обслуговують круто - і я йому вірю. А у мене - ну не склалось там - тому практично не маю з ними жодних точок дотику. А наприклад у газбанку - мені вдалось порозумітись з місцевим керівництвом і хоч цей банк не дуже хвалять - мені облігації, які тільки емітуються МінФіном там купувати зручніше усього. А дружині за аналогічних обставин вдалось знайти спільну мову в Укрексімбанку - то вона "їх клієнт" по ОВДП. Отже моя порада - якщо у вас є такий банк - який і вас добре знає і якому ви довіряєте - то треба починати саме з нього. Бо досвід умовних поціновувачів газбанку-ощаду-ексіму вам скоріш за усе не стане у пригоді