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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 471472473474
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 18:39

Re: Ринок ОВДП

В каких банках сейчас выгоднее всего покупать валютные ОВГЗ (интересуют военные или обычные)? Где меньше комиссии?
mailsiteline
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 20:19

Re: Ринок ОВДП

mailsiteline написав:В каких банках сейчас выгоднее всего покупать валютные ОВГЗ (интересуют военные или обычные)? Где меньше комиссии?
Здається, що умови придбання у всіх однакові. Відрізняються моменти коли треба буде зняти гроші
2XL
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