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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 17 чер, 2023 18:39
Re: Ринок ОВДП
В каких банках сейчас выгоднее всего покупать валютные ОВГЗ (интересуют военные или обычные)? Где меньше комиссии?
Додано: Суб 17 чер, 2023 20:19
Re: Ринок ОВДП
Здається, що умови придбання у всіх однакові. Відрізняються моменти коли треба буде зняти гроші
Додано: Суб 17 чер, 2023 22:25
Разные комиссии, разные цены одних и тех же бумаг, разная переборчивость при приёме наличной валюты (почему-то многие заносят именно так, а не безналом). А так никакой разницы, да
Додано: Вів 20 чер, 2023 08:54
Re: Ринок ОВДП
Доброго дня. Підкажіть в Укргазбанк можна через додаток придбати ОВДП? Скільки туди не заходжу пише що пропозицій немає.
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