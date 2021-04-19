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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 17 чер, 2023 18:39
В каких банках сейчас выгоднее всего покупать валютные ОВГЗ (интересуют военные или обычные)? Где меньше комиссии?
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mailsiteline
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Додано: Суб 17 чер, 2023 20:19
mailsiteline написав:В каких банках сейчас выгоднее всего покупать валютные ОВГЗ (интересуют военные или обычные)? Где меньше комиссии?
Здається, що умови придбання у всіх однакові. Відрізняються моменти коли треба буде зняти гроші
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2XL
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Додано: Суб 17 чер, 2023 22:25
2XL написав:
mailsiteline написав:В каких банках сейчас выгоднее всего покупать валютные ОВГЗ (интересуют военные или обычные)? Где меньше комиссии?
Здається, що умови придбання у всіх однакові. Відрізняються моменти коли треба буде зняти гроші
Разные комиссии, разные цены одних и тех же бумаг, разная переборчивость при приёме наличной валюты (почему-то многие заносят именно так, а не безналом). А так никакой разницы, да
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moveton
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Додано: Вів 20 чер, 2023 08:54
Доброго дня. Підкажіть в Укргазбанк можна через додаток придбати ОВДП? Скільки туди не заходжу пише що пропозицій немає.
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ihorsic
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Додано: Вів 20 чер, 2023 09:27
ihorsic
Через додаток - ні, тільки через відділення.
У додатку вони потім відображаються.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 09:44
Тоді питання у знавців. Де краще купляти сенс чи газ???
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ihorsic
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Додано: Вів 20 чер, 2023 13:05
ihorsic написав:
Тоді питання у знавців. Де краще купляти сенс чи газ???
Що значить "краще"? Там де вас краще знають та будуть задавати менше питань та вимагати менше паперів - там для вас буде і краще. Знову ж таки має значення які саме папери на яку суму ви хочете придбати - якщо на кілька тисяч на вторинці в гривні - то однозначно - в Сенсі. Якщо на значну суму у валюті та під їх безпосереднє розміщення Мінфіном - особисто мені краще у газбанку
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Alien
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Додано: Вів 20 чер, 2023 13:19
Alien написав:
Якщо на значну суму у валюті та під їх безпосереднє розміщення Мінфіном - особисто мені краще у газбанку
А Газ на крупных суммах тоже дешевле продаёт? И насколько они должны быть крупные?
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moveton
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