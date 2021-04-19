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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 17 чер, 2023 18:39
Re: Ринок ОВДП
В каких банках сейчас выгоднее всего покупать валютные ОВГЗ (интересуют военные или обычные)? Где меньше комиссии?
Додано: Суб 17 чер, 2023 20:19
Re: Ринок ОВДП
Здається, що умови придбання у всіх однакові. Відрізняються моменти коли треба буде зняти гроші
Додано: Суб 17 чер, 2023 22:25
Разные комиссии, разные цены одних и тех же бумаг, разная переборчивость при приёме наличной валюты (почему-то многие заносят именно так, а не безналом). А так никакой разницы, да
Додано: Вів 20 чер, 2023 08:54
Re: Ринок ОВДП
Доброго дня. Підкажіть в Укргазбанк можна через додаток придбати ОВДП? Скільки туди не заходжу пише що пропозицій немає.
Додано: Вів 20 чер, 2023 09:27
ihorsic
Через додаток - ні, тільки через відділення.
У додатку вони потім відображаються.
Додано: Вів 20 чер, 2023 09:44
Re: Ринок ОВДП
Тоді питання у знавців. Де краще купляти сенс чи газ???
Додано: Вів 20 чер, 2023 13:05
Що значить "краще"? Там де вас краще знають та будуть задавати менше питань та вимагати менше паперів - там для вас буде і краще. Знову ж таки має значення які саме папери на яку суму ви хочете придбати - якщо на кілька тисяч на вторинці в гривні - то однозначно - в Сенсі. Якщо на значну суму у валюті та під їх безпосереднє розміщення Мінфіном - особисто мені краще у газбанку
Додано: Вів 20 чер, 2023 13:19
Додано: Сер 21 чер, 2023 10:25
moveton
Как это сделать безналом?
Swift за 1%, и в итоге ОВДП подешевеет на 25%
Додано: Сер 21 чер, 2023 10:56
Re: Ринок ОВДП
Що там чутно по вчорашньому аукціону? Завтра з'являться цікаві пропозиції???
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