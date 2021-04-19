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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 471472473474
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 18:39

Re: Ринок ОВДП

В каких банках сейчас выгоднее всего покупать валютные ОВГЗ (интересуют военные или обычные)? Где меньше комиссии?
mailsiteline
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 20:19

Re: Ринок ОВДП

mailsiteline написав:В каких банках сейчас выгоднее всего покупать валютные ОВГЗ (интересуют военные или обычные)? Где меньше комиссии?
Здається, що умови придбання у всіх однакові. Відрізняються моменти коли треба буде зняти гроші
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 22:25

  2XL написав:
mailsiteline написав:В каких банках сейчас выгоднее всего покупать валютные ОВГЗ (интересуют военные или обычные)? Где меньше комиссии?
Здається, що умови придбання у всіх однакові. Відрізняються моменти коли треба буде зняти гроші

Разные комиссии, разные цены одних и тех же бумаг, разная переборчивость при приёме наличной валюты (почему-то многие заносят именно так, а не безналом). А так никакой разницы, да :)
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 08:54

Re: Ринок ОВДП

Доброго дня. Підкажіть в Укргазбанк можна через додаток придбати ОВДП? Скільки туди не заходжу пише що пропозицій немає.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 09:27

ihorsic
Через додаток - ні, тільки через відділення.
У додатку вони потім відображаються.
V2
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 09:44

Re: Ринок ОВДП

Тоді питання у знавців. Де краще купляти сенс чи газ???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 13:05

  ihorsic написав:Тоді питання у знавців. Де краще купляти сенс чи газ???

Що значить "краще"? Там де вас краще знають та будуть задавати менше питань та вимагати менше паперів - там для вас буде і краще. Знову ж таки має значення які саме папери на яку суму ви хочете придбати - якщо на кілька тисяч на вторинці в гривні - то однозначно - в Сенсі. Якщо на значну суму у валюті та під їх безпосереднє розміщення Мінфіном - особисто мені краще у газбанку
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 13:19

  Alien написав:Якщо на значну суму у валюті та під їх безпосереднє розміщення Мінфіном - особисто мені краще у газбанку

А Газ на крупных суммах тоже дешевле продаёт? И насколько они должны быть крупные?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 10:25

moveton
Как это сделать безналом?

Swift за 1%, и в итоге ОВДП подешевеет на 25%
dan74
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 10:56

Re: Ринок ОВДП

Що там чутно по вчорашньому аукціону? Завтра з'являться цікаві пропозиції???
ihorsic
 
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