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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 472473474475
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 14:03

Re: Ринок ОВДП

ihorsic написав:Що там чутно по вчорашньому аукціону? Завтра з'являться цікаві пропозиції???
Взял вчера евро, дисконтный, хранение бесплатное, выгодный вариант. Уже на вторичке по 2.24, а взял по 3.22
vadymbanker
 
Повідомлень: 806
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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  #<1 ... 472473474475
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