Взял вчера евро, дисконтный, хранение бесплатное, выгодный вариант. Уже на вторичке по 2.24, а взял по 3.22ihorsic написав:Що там чутно по вчорашньому аукціону? Завтра з'являться цікаві пропозиції???
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 21 чер, 2023 14:03
Re: Ринок ОВДП
Взял вчера евро, дисконтный, хранение бесплатное, выгодный вариант. Уже на вторичке по 2.24, а взял по 3.22
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