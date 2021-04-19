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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 473474475476>
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 14:03

Re: Ринок ОВДП

ihorsic написав:Що там чутно по вчорашньому аукціону? Завтра з'являться цікаві пропозиції???
Взял вчера евро, дисконтный, хранение бесплатное, выгодный вариант. Уже на вторичке по 2.24, а взял по 3.22
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 15:14

в кінці чеврня (вже скоро) буде новий випуск $ ОВДП
дохідність має бути ого
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 18:45

А де сьодняшні виплати від ІКУ на Сенс і ПУМБ за Маріуполь(Дія).
Прокатили шолі? :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 18:45

  greenozon написав:в кінці чеврня (вже скоро) буде новий випуск $ ОВДП
дохідність має бути ого

4.85 :cry:
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 19:18

Модератор, чому видалені повідомлення щодо часу виплат коштів ICU? І моє повідомлення також,там нічого крамольного чи образливого.
Чи Ви в долі?
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 19:26

Amethyst
Мне до сих пор от ИКУ и Кинто не пришли на Моню и Укрсиб
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 19:28

  dan74 написав:moveton
Как это сделать безналом?

Swift за 1%, и в итоге ОВДП подешевеет на 25%

Ну не ОВГЗ на 25%, а всего лишь доходность по ним. SWIFT, да, как же ещё? Он по разным ставкам бывает. Приват только 0.5% просит. Конечно, доходность заметно режется, но если стоимость однократного посещения отделения превышает 0.9% от всей суммы, то SWIFT явно повыгоднее. На суммах, где отделение нужно посетить хотя бы два раза - так точно.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 19:32

  Amid написав:Amethyst
Мне до сих пор от ИКУ и Кинто не пришли на Моню и Укрсиб

На приват Кінто давно відправив, але приват побрив єПідтримку і на виплату основної суми і на виплату доходу. Заледве добився людини і створив заявку на ГЛ.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 19:42

Похоже icu не собирается сегодня платить с дии.Просто безобразие.Больше не буду покупать через них.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 19:59

  Вадимка написав:Похоже icu не собирается сегодня платить с дии.Просто безобразие.Больше не буду покупать через них.

делов-то не заплатит сегодня, еще не конец дня, заплатит завтра...откуда спешка?
wolfus
 
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