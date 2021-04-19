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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 21 чер, 2023 14:03
ihorsic написав:Що там чутно по вчорашньому аукціону? Завтра з'являться цікаві пропозиції???
Взял вчера евро, дисконтный, хранение бесплатное, выгодный вариант. Уже на вторичке по 2.24, а взял по 3.22
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vadymbanker
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Додано: Сер 21 чер, 2023 15:14
в кінці чеврня (вже скоро) буде новий випуск $ ОВДП
дохідність має бути ого
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greenozon
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Додано: Сер 21 чер, 2023 18:45
А де сьодняшні виплати від ІКУ на Сенс і ПУМБ за Маріуполь(Дія).
Прокатили шолі?
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Amethyst
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Додано: Сер 21 чер, 2023 18:45
greenozon написав:
в кінці чеврня (вже скоро) буде новий випуск $ ОВДП
дохідність має бути ого
4.85
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nekefer
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Додано: Сер 21 чер, 2023 19:18
Модератор, чому видалені повідомлення щодо часу виплат коштів ICU? І моє повідомлення також,там нічого крамольного чи образливого.
Чи Ви в долі?
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Oberon
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Додано: Сер 21 чер, 2023 19:26
Amethyst
Мне до сих пор от ИКУ и Кинто не пришли на Моню и Укрсиб
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Amid
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Додано: Сер 21 чер, 2023 19:28
dan74 написав:moveton
Как это сделать безналом?
Swift за 1%, и в итоге ОВДП подешевеет на 25%
Ну не ОВГЗ на 25%, а всего лишь доходность по ним. SWIFT, да, как же ещё? Он по разным ставкам бывает. Приват только 0.5% просит. Конечно, доходность заметно режется, но если стоимость однократного посещения отделения превышает 0.9% от всей суммы, то SWIFT явно повыгоднее. На суммах, где отделение нужно посетить хотя бы два раза - так точно.
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moveton
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Додано: Сер 21 чер, 2023 19:32
Amid написав:Amethyst
Мне до сих пор от ИКУ и Кинто не пришли на Моню и Укрсиб
На приват Кінто давно відправив, але приват побрив єПідтримку і на виплату основної суми і на виплату доходу. Заледве добився людини і створив заявку на ГЛ.
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Ой+
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Додано: Сер 21 чер, 2023 19:42
Похоже icu не собирается сегодня платить с дии.Просто безобразие.Больше не буду покупать через них.
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Вадимка
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Додано: Сер 21 чер, 2023 19:59
Вадимка написав:
Похоже icu не собирается сегодня платить с дии.Просто безобразие.Больше не буду покупать через них.
делов-то не заплатит сегодня, еще не конец дня, заплатит завтра...откуда спешка?
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wolfus
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