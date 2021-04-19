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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 473474475476
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 20:13

  wolfus написав:
  Вадимка написав:Похоже icu не собирается сегодня платить с дии.Просто безобразие.Больше не буду покупать через них.

делов-то не заплатит сегодня, еще не конец дня, заплатит завтра...откуда спешка?

ICU не платят, спортбанк не хочет зачислять, так можна неделю ждать
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 20:21

  wolfus написав:делов-то не заплатит сегодня, еще не конец дня, заплатит завтра...откуда спешка?

Наверное, бумаги за кредитные брались и кредиторы в дверь стучат :lol: Мне Моня в приложении уже давно чуть ли не ежедневно напоминает, что до конца месяца нужно внести хотя бы минимальный платёж. А сегодня и человек из него позвонил.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 20:21

Я бы мог сегодня кинуть на Сэнс и получил бы проценты за сегодня.А так день пропал.И вообще все платят вовремя.Почему icu держат деньги ещё один день?На каком основании?
Востаннє редагувалось Вадимка в Сер 21 чер, 2023 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 20:22

  J написав:
  wolfus написав:
  Вадимка написав:Похоже icu не собирается сегодня платить с дии.Просто безобразие.Больше не буду покупать через них.

делов-то не заплатит сегодня, еще не конец дня, заплатит завтра...откуда спешка?

ICU не платят, спортбанк не хочет зачислять, так можна неделю ждать

спортбанк - давняя история, ICU - как будет неделя, тогда и сделаем вывод
wolfus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 20:24

moveton Да.Но до отдачи ещё есть время.
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 20:26

  moveton написав:
  wolfus написав:делов-то не заплатит сегодня, еще не конец дня, заплатит завтра...откуда спешка?

Наверное, бумаги за кредитные брались

Моня о душевном спокойствии уже подумал :)
wolfus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 20:42

  Вадимка написав:Похоже icu не собирается сегодня платить с дии.Просто безобразие.Больше не буду покупать через них.

Тому і ціна мабуть у них була менше, ніж у решти...
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 20:44

Oberon Ну наверное тогда вы правы.
Вадимка
 
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