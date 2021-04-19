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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 21 чер, 2023 20:13
wolfus написав: Вадимка написав:
Похоже icu не собирается сегодня платить с дии.Просто безобразие.Больше не буду покупать через них.
делов-то не заплатит сегодня, еще не конец дня, заплатит завтра...откуда спешка?
ICU не платят, спортбанк не хочет зачислять, так можна неделю ждать
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J
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Додано: Сер 21 чер, 2023 20:21
wolfus написав:
делов-то не заплатит сегодня, еще не конец дня, заплатит завтра...откуда спешка?
Наверное, бумаги за кредитные брались и кредиторы в дверь стучат
Мне Моня в приложении уже давно чуть ли не ежедневно напоминает, что до конца месяца нужно внести хотя бы минимальный платёж. А сегодня и человек из него позвонил.
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moveton
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Додано: Сер 21 чер, 2023 20:21
Я бы мог сегодня кинуть на Сэнс и получил бы проценты за сегодня.А так день пропал.И вообще все платят вовремя.Почему icu держат деньги ещё один день?На каком основании?
Востаннє редагувалось Вадимка
в Сер 21 чер, 2023 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Вадимка
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Додано: Сер 21 чер, 2023 20:22
J написав: wolfus написав: Вадимка написав:
Похоже icu не собирается сегодня платить с дии.Просто безобразие.Больше не буду покупать через них.
делов-то не заплатит сегодня, еще не конец дня, заплатит завтра...откуда спешка?
ICU не платят, спортбанк не хочет зачислять, так можна неделю ждать
спортбанк - давняя история, ICU - как будет неделя, тогда и сделаем вывод
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wolfus
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Додано: Сер 21 чер, 2023 20:24
moveton Да.Но до отдачи ещё есть время.
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Вадимка
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Додано: Сер 21 чер, 2023 20:26
moveton написав: wolfus написав:
делов-то не заплатит сегодня, еще не конец дня, заплатит завтра...откуда спешка?
Наверное, бумаги за кредитные брались
Моня о душевном спокойствии уже подумал
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wolfus
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Додано: Сер 21 чер, 2023 20:42
Вадимка написав:
Похоже icu не собирается сегодня платить с дии.Просто безобразие.Больше не буду покупать через них.
Тому і ціна мабуть у них була менше, ніж у решти...
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Oberon
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Додано: Сер 21 чер, 2023 20:44
Oberon Ну наверное тогда вы правы.
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