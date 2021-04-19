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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 21 чер, 2023 22:45
wolfus написав: J написав:
ICU не платят, спортбанк не хочет зачислять, так можна неделю ждать
спортбанк - давняя история, ICU - как будет неделя, тогда и сделаем вывод
а що із спортом не так?що значить не хоче зачистять?
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Додано: Сер 21 чер, 2023 22:50
viewtopic.php?p=5575795#p5575795
посетитель написав: wolfus написав: J написав:
ICU не платят, спортбанк не хочет зачислять, так можна неделю ждать
спортбанк - давняя история, ICU - как будет неделя, тогда и сделаем вывод
а що із спортом не так?що значить не хоче зачистять?
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wolfus
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Додано: Чет 22 чер, 2023 05:36
Лучшие предложения на вторичном рынке всегда и по старым бумагам
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