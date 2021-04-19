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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 475476477478>
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 22:45

  wolfus написав:
  J написав:ICU не платят, спортбанк не хочет зачислять, так можна неделю ждать

спортбанк - давняя история, ICU - как будет неделя, тогда и сделаем вывод
а що із спортом не так?що значить не хоче зачистять?
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 22:50

  посетитель написав:
  wolfus написав:
  J написав:ICU не платят, спортбанк не хочет зачислять, так можна неделю ждать

спортбанк - давняя история, ICU - как будет неделя, тогда и сделаем вывод
а що із спортом не так?що значить не хоче зачистять?

viewtopic.php?p=5575795#p5575795
wolfus
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 05:36

Re: Ринок ОВДП

Лучшие предложения на вторичном рынке всегда и по старым бумагам
maxsvo73
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 10:34

Подскажите, кто знает. ICU и bondua являются налоговыми агентами? При погашении облигаций передают информацию в налоговую о не облагаемом доходе клиента? А то слышал, что не все брокеры это делают.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 10:44

Re: Ринок ОВДП

  spiridonwot написав:А то слышал, что не все брокеры это делают.

Должны все, но утверждать нп могу
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 10:50

spiridonwot
Подскажите, кто знает. ICU и bondua являются налоговыми агентами?

ICU является налоговым агентом и передает инфо в налоговую
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 11:17

  Кочевник написав:В когось були успішни кейси на єПідтримку ТАС?

Промазав і обрав не ту картку, Сенс досі не зарахував.

Можливо, проблеми з усіма картами, пов'язаними з ТАС. Про Спортбанк вже писали, у Вас немає виплати на ТАС, у мене не прийшла виплата на izibank.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 11:18

Re: Ринок ОВДП

Вчера был день погашения военных облигаций. Покупал через Дію, деньги по условию должны были прийти на карту eПідтримка.
За те, которые приобретал через Кинто деньги пришли, а за те, которые покупал через ICU - пока нет. Подскажите пожалуйста, кто-то вчера деньги за облигации от ICU получал?
Neolit
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 11:19

Re: Ринок ОВДП

  Neolit написав:Подскажите пожалуйста, кто-то вчера деньги за облигации от ICU получал?

У меня на monobank вчера вечером пришли, а на izibank нет.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 11:21

  ingtrans написав:
  Neolit написав:Подскажите пожалуйста, кто-то вчера деньги за облигации от ICU получал?

У меня на monobank вчера вечером пришли, а на izibank нет.

У меня тоже Изя. А в чем проблема кто-то знает? Что с банком не так?
Neolit
 
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