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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 21 чер, 2023 22:45
wolfus написав: J написав:
ICU не платят, спортбанк не хочет зачислять, так можна неделю ждать
спортбанк - давняя история, ICU - как будет неделя, тогда и сделаем вывод
а що із спортом не так?що значить не хоче зачистять?
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Додано: Сер 21 чер, 2023 22:50
viewtopic.php?p=5575795#p5575795
посетитель написав: wolfus написав: J написав:
ICU не платят, спортбанк не хочет зачислять, так можна неделю ждать
спортбанк - давняя история, ICU - как будет неделя, тогда и сделаем вывод
а що із спортом не так?що значить не хоче зачистять?
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wolfus
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Додано: Чет 22 чер, 2023 05:36
Лучшие предложения на вторичном рынке всегда и по старым бумагам
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Додано: Чет 22 чер, 2023 10:34
Подскажите, кто знает. ICU и bondua являются налоговыми агентами? При погашении облигаций передают информацию в налоговую о не облагаемом доходе клиента? А то слышал, что не все брокеры это делают.
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spiridonwot
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Додано: Чет 22 чер, 2023 10:44
spiridonwot написав:
А то слышал, что не все брокеры это делают.
Должны все, но утверждать нп могу
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nekefer
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Додано: Чет 22 чер, 2023 10:50
spiridonwot
Подскажите, кто знает. ICU и bondua являются налоговыми агентами?
ICU является налоговым агентом и передает инфо в налоговую
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Navegantes
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Додано: Чет 22 чер, 2023 11:17
Кочевник написав:
В когось були успішни кейси на єПідтримку ТАС?
Промазав і обрав не ту картку, Сенс досі не зарахував.
Можливо, проблеми з усіма картами, пов'язаними з ТАС. Про Спортбанк вже писали, у Вас немає виплати на ТАС, у мене не прийшла виплата на izibank.
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ingtrans
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Додано: Чет 22 чер, 2023 11:18
Вчера был день погашения военных облигаций. Покупал через Дію, деньги по условию должны были прийти на карту eПідтримка.
За те, которые приобретал через Кинто деньги пришли, а за те, которые покупал через ICU - пока нет. Подскажите пожалуйста, кто-то вчера деньги за облигации от ICU получал?
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Neolit
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Додано: Чет 22 чер, 2023 11:19
Neolit написав:
Подскажите пожалуйста, кто-то вчера деньги за облигации от ICU получал?
У меня на monobank вчера вечером пришли, а на izibank нет.
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ingtrans
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Додано: Чет 22 чер, 2023 11:21
ingtrans написав: Neolit написав:
Подскажите пожалуйста, кто-то вчера деньги за облигации от ICU получал?
У меня на monobank вчера вечером пришли, а на izibank нет.
У меня тоже Изя. А в чем проблема кто-то знает? Что с банком не так?
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Neolit
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