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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 475476477478
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 11:24

Re: Ринок ОВДП

  Neolit написав:У меня тоже Изя. А в чем проблема кто-то знает? Что с банком не так?

Я так понимаю, что ситуация та же, что и тут:
  wolfus написав:viewtopic.php?p=5575795#p5575795
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 12:08

Спорт зарахував на Є підтримку від ICU. Після розмови з гарячою.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 12:10

  Viz написав:Спорт зарахував на Є підтримку. Після розмови з гарячою.

Зараз глянув у izibank – теж зарахував. До підтримки не звертався.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 12:23

  Viz написав:Спорт зарахував на Є підтримку від ICU. Після розмови з гарячою.

Спорт зарахував на Є підтримку від ICU. Після відмови гарячої зарахувати платіж.
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 13:40

  Neolit написав:Подскажите пожалуйста, кто-то вчера деньги за облигации от ICU получал?
Получали - см.тут и тут
FinTech
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 13:45

  FinTech написав:
  Neolit написав:Подскажите пожалуйста, кто-то вчера деньги за облигации от ICU получал?
Получали - см.тут и тут

Так уже не актуально. Проблема была в том, что выплата на izibank.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 13:50

  Neolit написав:
  ingtrans написав:
  Neolit написав:Подскажите пожалуйста, кто-то вчера деньги за облигации от ICU получал?

У меня на monobank вчера вечером пришли, а на izibank нет.

У меня тоже Изя. А в чем проблема кто-то знает? Что с банком не так?

Пришли деньги.
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