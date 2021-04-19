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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 22 чер, 2023 11:24
Neolit написав:
У меня тоже Изя. А в чем проблема кто-то знает? Что с банком не так?
Я так понимаю, что ситуация та же, что и тут:
wolfus написав:
viewtopic.php?p=5575795#p5575795
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Додано: Чет 22 чер, 2023 12:08
Спорт зарахував на Є підтримку від ICU. Після розмови з гарячою.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 12:10
Viz написав:
Спорт зарахував на Є підтримку. Після розмови з гарячою.
Зараз глянув у izibank – теж зарахував. До підтримки не звертався.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 12:23
Viz написав:
Спорт зарахував на Є підтримку від ICU. Після розмови з гарячою.
Спорт зарахував на Є підтримку від ICU. Після відмови гарячої зарахувати платіж.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 13:40
Neolit написав:
Подскажите пожалуйста, кто-то вчера деньги за облигации от ICU получал?
Получали - см.тут
и тут
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Додано: Чет 22 чер, 2023 13:45
FinTech написав: Neolit написав:
Подскажите пожалуйста, кто-то вчера деньги за облигации от ICU получал?
Получали - см.тут
и тут
Так уже не актуально. Проблема была в том, что выплата на izibank.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 13:50
Neolit написав: ingtrans написав: Neolit написав:
Подскажите пожалуйста, кто-то вчера деньги за облигации от ICU получал?
У меня на monobank вчера вечером пришли, а на izibank нет.
У меня тоже Изя. А в чем проблема кто-то знает? Что с банком не так?
Пришли деньги.
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Neolit
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Додано: Чет 22 чер, 2023 15:49
Ой+ написав:
На приват Кінто давно відправив, але приват побрив єПідтримку і на виплату основної суми і на виплату доходу. Заледве добився людини і створив заявку на ГЛ.
На єПідтримку приватівську зайшли вчора в 22:30. Сьогодні 3 рази дзвонили з головного офісу привату доказували, що Кінто відправив платежі за військові ОВДП куплені в дії (3) просто по реквізитам і тому комісія за зарахування правомірна з їх боку. Інші брокери провели без комісу на цю ж картку.
Маю ще сенсівську єПідтримку, але от ця довгограюча націоналізація якось стримує від максимального використання продуктів банку.
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Ой+
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Додано: Чет 22 чер, 2023 19:49
Ой+ написав: Ой+ написав:
На приват Кінто давно відправив, але приват побрив єПідтримку і на виплату основної суми і на виплату доходу. Заледве добився людини і створив заявку на ГЛ.
На єПідтримку приватівську зайшли вчора в 22:30. Сьогодні 3 рази дзвонили з головного офісу привату доказували, що Кінто відправив платежі за військові ОВДП куплені в дії (3) просто по реквізитам і тому комісія за зарахування правомірна з їх боку. Інші брокери провели без комісу на цю ж картку.
Наскільки я розумію взагалі всі брокери відправляють ці кошти по реквізитам.Чи які тут ще варіанти можуть бути?Ні Р2Р ж.Якусь маячню пітримуа привата несе.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 20:17
посетитель написав:
Наскільки я розумію взагалі всі брокери відправляють ці кошти по реквізитам.Чи які тут ще варіанти можуть бути?Ні Р2Р ж.
Тоді виникає питання де вони можуть взяти ваші реквізити (IBAN)? I взагалі то крім р2р є ще наприклад а2с - який якраз чудово підходить для переказу на картку у випадку з ОДВП
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