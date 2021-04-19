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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 476477478479
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 12:39

Re: Ринок ОВДП

Скажите, где можно купить долларовые бумаги онлайн?
Валюту буду заносить через кассу.

До этого, покупал только грн бумаги, с долларовыми не сталкивался

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la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 12:59

la9 Наприклад у приваті є, але там комісії, тому є сенс тільки при сумах хоча би 10000, є калькулятор, щоб прикинути - наприклад, https://next.privat24.ua/bonds/purchase/UA4000227581:
UA4000227300
🪖
14.09.2023 992.39 USD 3.50% SIM
Прорахувати
UA4000227474
🪖
26.10.2023 987.62 USD 3.75% SIM
Прорахувати
UA4000227581
🪖
29.02.2024 970.33 USD 4.50% SIM
Час від часу є в "сенсі" без комісій та і в інших банках і не банках.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 13:16

la9

найпростіше купувати онлайн в сенсі і моно (попередньо занісши валюту через касу)

але є нюанси на виході
напр
в сенсі замовлення валюти за 5 роб днів
в моно взагалі якийсь коміс (вроді 0.9%) щоб вийти


в сенсі на цьому тижні були 2і доларові бумаги, але вже все розкупили, лише євро лишилось
https://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=sense
там і моно можна глянути

більше точок де можна купути онлайн валютні я не знаю
greenozon
 
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  #<1 ... 476477478479
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