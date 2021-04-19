Скажите, где можно купить долларовые бумаги онлайн?
Валюту буду заносить через кассу.
До этого, покупал только грн бумаги, с долларовыми не сталкивался
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 24 чер, 2023 12:39
Re: Ринок ОВДП
Скажите, где можно купить долларовые бумаги онлайн?
Валюту буду заносить через кассу.
До этого, покупал только грн бумаги, с долларовыми не сталкивался
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Додано: Суб 24 чер, 2023 12:59
la9 Наприклад у приваті є, але там комісії, тому є сенс тільки при сумах хоча би 10000, є калькулятор, щоб прикинути - наприклад,
UA4000227300
🪖
14.09.2023 992.39 USD 3.50% SIM
Прорахувати
UA4000227474
🪖
26.10.2023 987.62 USD 3.75% SIM
Прорахувати
UA4000227581
🪖
29.02.2024 970.33 USD 4.50% SIM
Час від часу є в "сенсі" без комісій та і в інших банках і не банках.
Додано: Суб 24 чер, 2023 13:16
la9
найпростіше купувати онлайн в сенсі і моно (попередньо занісши валюту через касу)
але є нюанси на виході
напр
в сенсі замовлення валюти за 5 роб днів
в моно взагалі якийсь коміс (вроді 0.9%) щоб вийти
в сенсі на цьому тижні були 2і доларові бумаги, але вже все розкупили, лише євро лишилось
там і моно можна глянути
більше точок де можна купути онлайн валютні я не знаю
Додано: Суб 24 чер, 2023 13:49
Re: Ринок ОВДП
С онлайн покупкой понятно.
А что можно юзать офлайн?
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Додано: Суб 24 чер, 2023 13:53
Re: Ринок ОВДП
ПУМБ, Газбанк, Ексім - ще ряд інших банків. Але кругом свої умови. Та час який треба потратити щоб відкрити рахунки у ЦП. Ви взагалі у яких банках є клієнтом так щоб у вас був персональний менеджер? Спитайте в нього - може у вашому банку ці послуги теж пропонуються.
Додано: Суб 24 чер, 2023 14:26
Re: Ринок ОВДП
С персменом я был в сенсе. Сейчас не знаю, может, и забрали, т к по условиям не попадаю.
А что скажете по финмону? Без подтверждения до 400, свыше - подтверждение? Или есть нюансы?
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Додано: Суб 24 чер, 2023 17:20
Ну взагалі-то зараз ліньки шукати, але на початку війни 100% була нормативка згідно якої якщо людина вносить готівку на придбання військових облігацій - то банки не повинні були вимагати від неї документи про походження коштів. Але мені один з банків на уточнююче питання з цього приводу тоді сказав, що вони можуть почати задавати питання потім, пізніше - коли я прийду за грішми. Тому я не рекомендував би сильно ризикувати - самі розумієте у якій країні живемо.
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