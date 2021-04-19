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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 477478479480
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 14:00

в Сенсі в додатку (остання версія!) додали нову можливість
Продати ОВДП в Sense SuperApp
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0947371794
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 15:28

  greenozon написав:в Сенсі в додатку (остання версія!) додали нову можливість
Продати ОВДП в Sense SuperApp
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0947371794

Працює - випробував, продав ті, що закінчуються в липні та вересні, дохідність виходить хороша(в ICU менш вигідно продавати), єдине незручно у них, що не видно скільки ОВДП в наявності на покупку, думав купити 5 за 5 проданих, а в наявності лише одна, пізніше малює, що знову є, але при виборі навіть однієї пише не вистачає облігацій, виберіть менше :D
vovabelokon99
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