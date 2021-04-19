Працює - випробував, продав ті, що закінчуються в липні та вересні, дохідність виходить хороша(в ICU менш вигідно продавати), єдине незручно у них, що не видно скільки ОВДП в наявності на покупку, думав купити 5 за 5 проданих, а в наявності лише одна, пізніше малює, що знову є, але при виборі навіть однієї пише не вистачає облігацій, виберіть менше
Працює - випробував, продав ті, що закінчуються в липні та вересні, дохідність виходить хороша(в ICU менш вигідно продавати), єдине незручно у них, що не видно скільки ОВДП в наявності на покупку, думав купити 5 за 5 проданих, а в наявності лише одна, пізніше малює, що знову є, але при виборі навіть однієї пише не вистачає облігацій, виберіть менше
Цікаво, яка приблизно різниця у відсотках між ціною покупки і продажу? У Сенсі і в ICU.
Працює - випробував, продав ті, що закінчуються в липні та вересні, дохідність виходить хороша(в ICU менш вигідно продавати), єдине незручно у них, що не видно скільки ОВДП в наявності на покупку, думав купити 5 за 5 проданих, а в наявності лише одна, пізніше малює, що знову є, але при виборі навіть однієї пише не вистачає облігацій, виберіть менше
Цікаво, яка приблизно різниця у відсотках між ціною покупки і продажу? У Сенсі і в ICU.
По ICU не записував, в сенсі продав ОВДП 226195(до 5.07) по 996,27 грн, ОВДП 226260(до 27.09) - 1038,99 грн