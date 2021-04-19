Продати ОВДП в Sense SuperApp
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 26 чер, 2023 14:00
в Сенсі в додатку (остання версія!) додали нову можливість
Продати ОВДП в Sense SuperApp
Додано: Пон 26 чер, 2023 15:28
Працює - випробував, продав ті, що закінчуються в липні та вересні, дохідність виходить хороша(в ICU менш вигідно продавати), єдине незручно у них, що не видно скільки ОВДП в наявності на покупку, думав купити 5 за 5 проданих, а в наявності лише одна, пізніше малює, що знову є, але при виборі навіть однієї пише не вистачає облігацій, виберіть менше
Додано: Пон 26 чер, 2023 18:36
Цікаво, яка приблизно різниця у відсотках між ціною покупки і продажу? У Сенсі і в ICU.
Додано: Пон 26 чер, 2023 18:40
По ICU не записував, в сенсі продав ОВДП 226195(до 5.07) по 996,27 грн, ОВДП 226260(до 27.09) - 1038,99 грн
Додано: Пон 26 чер, 2023 19:08
Re: Ринок ОВДП
Коллеги, есть три вопроса
1) в сенсе покупка без комиссии?
2) будет ли разница между покупкой одинаковой бумаги напрямую через додаток сенса и через дию+сенс?
3) где, кроме ICU можно дистанционно стать клиентом?
Додано: Пон 26 чер, 2023 19:49
1) без
2) лучше наверное напрямую, писали, что бывали проблемы, а разницы как таковой нет
3) wotan , bond ua. в первом вообще не особо выгодно, во втором иногда бывает выгоднее чем ICU и сенс. В первом символическая комиссия 1 грн и зачисление СЭПа обычно на следующий день
Востаннє редагувалось vovabelokon99 в Пон 26 чер, 2023 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 чер, 2023 19:55
Re: Ринок ОВДП
А также изи начинает что-то экспериментировать, но там 25 грн за открытие счета и пока что была только одна овгз и комиссия 1% за покупку, что сильно снижает доходность, была у них еще овгз до 21.06, с комиссией выходил убыток пару %, интересные они, при этом рисовали "очікуваний дохід" ~100 грн за месяц той овгз
Додано: Пон 26 чер, 2023 19:55
Re: Ринок ОВДП
А в bond ua и покупка Дистанционная через додаток?
Додано: Пон 26 чер, 2023 19:56
Re: Ринок ОВДП
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