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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 27 чер, 2023 08:29
Скажите, чтобы через дию купить бумаги, например, у кинто и сенса, я должен уже быть их клиентом?
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la9
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