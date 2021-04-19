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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 478479480481
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 08:29

Re: Ринок ОВДП

Скажите, чтобы через дию купить бумаги, например, у кинто и сенса, я должен уже быть их клиентом?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:40

  la9 написав:Есть кто из банков, кроме сенса и Мони, кто продает без комисса или с относительно низкими?

Куча: пумб, газ, ексiм - уся купівля військових облігацій під замовлення на аукціонах мінфіну виключно без комісій
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:41

  la9 написав:Скажите, чтобы через дию купить бумаги, например, у кинто и сенса, я должен уже быть их клиентом?

Ні не треба. Вони вас реєструють по спрощеній процедурі під час покупки облігацій.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:51

Re: Ринок ОВДП

Alien написав:
  la9 написав:Скажите, чтобы через дию купить бумаги, например, у кинто и сенса, я должен уже быть их клиентом?

Ні не треба. Вони вас реєструють по спрощеній процедурі під час покупки облігацій.
Это для случая, когда сумма не более 400К, верно?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:14

  la9 написав:
Alien написав:
  la9 написав:Скажите, чтобы через дию купить бумаги, например, у кинто и сенса, я должен уже быть их клиентом?

Ні не треба. Вони вас реєструють по спрощеній процедурі під час покупки облігацій.
Это для случая, когда сумма не более 400К, верно?

А ви взагалі в Дії щось з облігацій хоч колись купували? Процес уявляєте? Там оплата карткою? Я дуже здивуюсь якщо вам якийсь з банків пропустить оплату карткою в 400к за один платіж. Дія не для таких "гучних" разових придбань.
Крім того - особисто не перевіряв - але існує думка, що кожен один окремий брокер після реєстрації через спрощену процедуру у дії дасть можливість у кілька прийомів придбати усього військових облігацій на сумму не більшу ніж 400к на рік. А потім при спробі купити більше скоріше за усе буде вимагати повну ідентифікацію по власним процедурам (наприклад у ІКУ це підпис пдв-файлів з кількома заявами та анкетами КЕП) + надання джерел походження коштів. Втім наразі це лише припущення, яке грунтується на тому що в документах які ви підписуєте через дію фігурує якраз сума "до 400к". Як воно буде при перевищені цього порогу треба тестувати (може хто вже?).
Особисто перевірити не зможу бо у тому ж Сенсі чи ІКУ я проходив повну ідентифікацію та заповнення усіх документів ще до початку продажу воєнних облігацій у Дії
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:29

Re: Ринок ОВДП

  Alien написав:А ви взагалі в Дії щось з облігацій хоч колись купували? Процес уявляєте?
Нет, всегда покупал через брокера напрямую. Но там уже лимит выбрал или близко к тому, поэтому ищу новые каналы. Поэтому, и спрашиваю... не обессудьтте
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:36

  la9 написав:
  Alien написав:А ви взагалі в Дії щось з облігацій хоч колись купували? Процес уявляєте?
Нет, всегда покупал через брокера напрямую. Но там уже лимит выбрал или близко к тому, поэтому ищу новые каналы. Поэтому, и спрашиваю... не обессудьтте

Та не проблема. На відміну від того що у вас було раніше (купівля у брокера) - коли ви сепом (чи якимсь іншим чином) заводили кошти на рахунок, а потім купували папери, у дії покупка реалізована виключно як купівля з БАНКІВСЬКОЇ КАРТКИ (через гугл-пей або з введеням реквізітів картки) через термінал з МСС 6211. Відповідно для подібних покупок діють все ті самі обмеження, які МПС та банки передбачають для свої карток при оплаті в інтернеті.
Alien
 
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  #<1 ... 478479480481
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