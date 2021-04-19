Додано: Вів 27 чер, 2023 10:14

la9 написав: Alien написав: la9 написав: Скажите, чтобы через дию купить бумаги, например, у кинто и сенса, я должен уже быть их клиентом? Скажите, чтобы через дию купить бумаги, например, у кинто и сенса, я должен уже быть их клиентом?

Ні не треба. Вони вас реєструють по спрощеній процедурі під час покупки облігацій. Ні не треба. Вони вас реєструють по спрощеній процедурі під час покупки облігацій. Это для случая, когда сумма не более 400К, верно? Это для случая, когда сумма не более 400К, верно?

А ви взагалі в Дії щось з облігацій хоч колись купували? Процес уявляєте? Там оплата карткою? Я дуже здивуюсь якщо вам якийсь з банків пропустить оплату карткою в 400к за один платіж. Дія не для таких "гучних" разових придбань.Крім того - особисто не перевіряв - але існує думка, що кожен один окремий брокер після реєстрації через спрощену процедуру у дії дасть можливість у кілька прийомів придбати усього військових облігацій на сумму не більшу ніж 400к на рік. А потім при спробі купити більше скоріше за усе буде вимагати повну ідентифікацію по власним процедурам (наприклад у ІКУ це підпис пдв-файлів з кількома заявами та анкетами КЕП) + надання джерел походження коштів. Втім наразі це лише припущення, яке грунтується на тому що в документах які ви підписуєте через дію фігурує якраз сума "до 400к". Як воно буде при перевищені цього порогу треба тестувати (може хто вже?).Особисто перевірити не зможу бо у тому ж Сенсі чи ІКУ я проходив повну ідентифікацію та заповнення усіх документів ще до початку продажу воєнних облігацій у Дії