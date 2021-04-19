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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 27 чер, 2023 16:26
Re: Ринок ОВДП
Объясните мне, пожалуйста. Какой смысл брать бумаги на первичке, если на вторичке по некоторым бумагам доходность выше, чем на вторичке. Сравниваю, например, UA4000204150 на вторичке с UA4000227656 на первичке, бумаги с +- близким сроком погашения. На вторичке нет достаточного количества бумаг для покупки? Или в чем смысл?
Додано: Вів 27 чер, 2023 16:49
Добрый день. Какая ставка по доллару на год на первичке сегодня вышла? и цена бумаги?
Додано: Вів 27 чер, 2023 18:10
Re: Ринок ОВДП
Снизилось до 4.74% на год дол. В США минфину дешевле 5.30% не дают
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