Объясните мне, пожалуйста. Какой смысл брать бумаги на первичке, если на вторичке по некоторым бумагам доходность выше, чем на вторичке. Сравниваю, например, UA4000204150 на вторичке с UA4000227656 на первичке, бумаги с +- близким сроком погашения. На вторичке нет достаточного количества бумаг для покупки? Или в чем смысл?
spiridonwot з точки зору дохідності ніякого, з точку зору патріотизму - військові облігації допомогають мінфіну (старі облігації вже куплені кимось і тому гроші перейдуть їм, у випадку військових облігацій ви купуєте їх скоріше за все у первинних дилерів, тобто у державних банків на які зараз падає навантаження)
adj написав:spiridonwot з точки зору дохідності ніякого, з точку зору патріотизму - військові облігації допомогають мінфіну (старі облігації вже куплені кимось і тому гроші перейдуть їм, у випадку військових облігацій ви купуєте їх скоріше за все у первинних дилерів, тобто у державних банків на які зараз падає навантаження)
spiridonwot написав:Объясните мне, пожалуйста. Какой смысл брать бумаги на первичке, если на вторичке по некоторым бумагам доходность выше, чем на вторичке. Сравниваю, например, UA4000204150 на вторичке с UA4000227656 на первичке, бумаги с +- близким сроком погашения. На вторичке нет достаточного количества бумаг для покупки? Или в чем смысл?
смысл в кешфло
да, итоговые 19,70 выше 19,30 но вот кешфло в них будет разным банкиры/финансисты хорошо ориентируются в цифрах: посчитайте, как бы там вообще варик с 19,30 по тем бумагам выгоднее не выходил