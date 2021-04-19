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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 479480481482
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 16:26

Re: Ринок ОВДП

Объясните мне, пожалуйста. Какой смысл брать бумаги на первичке, если на вторичке по некоторым бумагам доходность выше, чем на вторичке. Сравниваю, например, UA4000204150 на вторичке с UA4000227656 на первичке, бумаги с +- близким сроком погашения. На вторичке нет достаточного количества бумаг для покупки? Или в чем смысл?
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 16:49

Добрый день. Какая ставка по доллару на год на первичке сегодня вышла? и цена бумаги?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 18:10

Re: Ринок ОВДП

Снизилось до 4.74% на год дол. В США минфину дешевле 5.30% не дают
https://ibb.co/pXZK41N
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 19:24

spiridonwot з точки зору дохідності ніякого, з точку зору патріотизму - військові облігації допомогають мінфіну (старі облігації вже куплені кимось і тому гроші перейдуть їм, у випадку військових облігацій ви купуєте їх скоріше за все у первинних дилерів, тобто у державних банків на які зараз падає навантаження)
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 19:55

  adj написав:spiridonwot з точки зору дохідності ніякого, з точку зору патріотизму - військові облігації допомогають мінфіну (старі облігації вже куплені кимось і тому гроші перейдуть їм, у випадку військових облігацій ви купуєте їх скоріше за все у первинних дилерів, тобто у державних банків на які зараз падає навантаження)


ничего из перечисленного
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 19:56

  spiridonwot написав:Объясните мне, пожалуйста. Какой смысл брать бумаги на первичке, если на вторичке по некоторым бумагам доходность выше, чем на вторичке. Сравниваю, например, UA4000204150 на вторичке с UA4000227656 на первичке, бумаги с +- близким сроком погашения. На вторичке нет достаточного количества бумаг для покупки? Или в чем смысл?


смысл в кешфло

да, итоговые 19,70 выше 19,30
но вот кешфло в них будет разным
банкиры/финансисты хорошо ориентируются в цифрах: посчитайте, как бы там вообще варик с 19,30 по тем бумагам выгоднее не выходил
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 20:01

Re: Ринок ОВДП

  cohan написав:смысл в кешфло

да, итоговые 19,70 выше 19,30
но вот кешфло в них будет разным
банкиры/финансисты хорошо ориентируются в цифрах: посчитайте, как бы там вообще варик с 19,30 по тем бумагам выгоднее не выходил


А можно расписать подробнее, так сказать для дилетантов.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 20:08

  Danik написав:
  cohan написав:смысл в кешфло

да, итоговые 19,70 выше 19,30
но вот кешфло в них будет разным
банкиры/финансисты хорошо ориентируются в цифрах: посчитайте, как бы там вообще варик с 19,30 по тем бумагам выгоднее не выходил


А можно расписать подробнее, так сказать для дилетантов.


так тут в ветке все описано
даже в моих постах, без слова "кешфло" разве что
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 22:23

  Alien написав:
  la9 написав:Есть кто из банков, кроме сенса и Мони, кто продает без комисса или с относительно низкими?

Куча: пумб, газ, ексiм - уся купівля військових облігацій під замовлення на аукціонах мінфіну виключно без комісій

В ПУМБЕ есть и комиcсия и тарифы на открытие счета и переводы. Пока только не берут денег за хранение.
В прошлом году комисcий не было.
olexander_schur
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 22:52

  nekefer написав:Снизилось до 4.74% на год дол. В США минфину дешевле 5.30% не дают
https://ibb.co/pXZK41N

які податки заплатить українець якщо купить т-білл?
greenozon
 
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  #<1 ... 479480481482
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