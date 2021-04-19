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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 28 чер, 2023 00:17
greenozon написав:
які податки заплатить українець якщо купить т-білл?
якщо заповнити W-8BEN то 15%
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rationalism2
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