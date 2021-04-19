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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 481482483484>
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 00:17

  greenozon написав:
  nekefer написав:Снизилось до 4.74% на год дол. В США минфину дешевле 5.30% не дают
https://ibb.co/pXZK41N

які податки заплатить українець якщо купить т-білл?

якщо заповнити W-8BEN то 15%
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 08:41

Re: Ринок ОВДП

rationalism2 написав:
  greenozon написав:
  nekefer написав:Снизилось до 4.74% на год дол. В США минфину дешевле 5.30% не дают
https://ibb.co/pXZK41N

які податки заплатить українець якщо купить т-білл?

якщо заповнити W-8BEN то 15%
Прошу напишите в личку
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 09:14

  rationalism2 написав:
  greenozon написав:
  nekefer написав:Снизилось до 4.74% на год дол. В США минфину дешевле 5.30% не дают
https://ibb.co/pXZK41N

які податки заплатить українець якщо купить т-білл?

якщо заповнити W-8BEN то 15%

15% в США снимет брокер, но потом нужно еще доплатить в Украине в нашу налоговую
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 09:57

Re: Ринок ОВДП

nekefer написав:
  rationalism2 написав:
  greenozon написав:[quote="5591282:nekefer"]Снизилось до 4.74% на год дол. В США минфину дешевле 5.30% не дают
https://ibb.co/pXZK41N

які податки заплатить українець якщо купить т-білл?

якщо заповнити W-8BEN то 15%

15% в США снимет брокер, но потом нужно еще доплатить в Украине в нашу налоговую[/quote]Прошу напишите в личку
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 10:58

  rationalism2 написав:
  greenozon написав:
  nekefer написав:Снизилось до 4.74% на год дол. В США минфину дешевле 5.30% не дают
https://ibb.co/pXZK41N

які податки заплатить українець якщо купить т-білл?

якщо заповнити W-8BEN то 15%


ага, зрозуміло
в найгіршому випадку тоді 15 + 18 + 1.5 = 34.5% ? :oops:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:22

Re: Ринок ОВДП

olexander_schur написав:
  Alien написав:
  la9 написав:Есть кто из банков, кроме сенса и Мони, кто продает без комисса или с относительно низкими?

Куча: пумб, газ, ексiм - уся купівля військових облігацій під замовлення на аукціонах мінфіну виключно без комісій

В ПУМБЕ есть и комиcсия и тарифы на открытие счета и переводы. Пока только не берут денег за хранение.
В прошлом году комисcий не было.
В Пумбе комиссия 0.1% и плата за открытие счета, которая разная в зависимости от того, военные или обычные.
И работают только с аукциона.
И только для 30 самых жирных клиентов (заявок) покупают на аукционе. То есть, вы загнали деньги, ждёте, а для вас ничего не купили, т.к нашлось 30 заявок на бОльшие суммы...
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:36

Re: Ринок ОВДП

  la9 написав:т.к нашлось 30 заявок на бОльшие суммы...


жартуєте?
ось по вчорашньому аукціону (https://mof.gov.ua/storage/files/109-11 ... D1%8F.docx )


Кількість виставлених заявок (шт.)
16 27 26 101
Кількість задоволених заявок (шт.)
12 27 26 92

перші три - гривня, остання - долар

в державі є 11 банків що допущені до первинного аукціону Мінфіну
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:42

Re: Ринок ОВДП

Oberon написав:
  Alien написав:...
Крім того - особисто не перевіряв - але існує думка, що кожен один окремий брокер після реєстрації через спрощену процедуру у дії дасть можливість у кілька прийомів придбати усього військових облігацій на сумму не більшу ніж 400к на рік. А потім при спробі купити більше скоріше за усе буде вимагати повну ідентифікацію по власним процедурам (наприклад у ІКУ це підпис пдв-файлів з кількома заявами та анкетами КЕП) + надання джерел походження коштів. Втім наразі це лише припущення, яке грунтується на тому що в документах які ви підписуєте через дію фігурує якраз сума "до 400к". Як воно буде при перевищені цього порогу треба тестувати (може хто вже?).
Особисто перевірити не зможу бо у тому ж Сенсі чи ІКУ я проходив повну ідентифікацію та заповнення усіх документів ще до початку продажу воєнних облігацій у Дії

Наприклад, в ІКУ чз дію - минулого місяця перевищив цей порог на 100к+, з різних карток різних банків. І до цього були покупки (правда, майже до порогу на місяць), і в цьому місяці (теж до порогу) також купляв в ІКУ. Все чз дію. Тобто, і за один місяць перевищено порог, і загалом за кілька місяців цього року загальна сума перевищила 400к в декілька разів. Поки додаткової ідентифікації ІКУ не вимагав. Може все індивідуально і у всіх по різному, мій досвід з ІКУ ось такий.[/quote]

Общался с Кинто и Бонд.юа
Где-то сказали, что вроде Дия настроена на разовую покупку до 400К. Но ты можешь сделать ещё сколько-то таких покупок, хоть в тот же день.
В первом сказали, что никаких документов они не требуют, даже менеджер дополнительно уточняла у кого-то, когда я удивлённо переспросил.
Во втором сказали, что на военное время они более лояльно относятся к этому вопросу и тоже ничего не просят.
У обоих купил по одной тестовой бумаге через дию, чтобы стать клиентом. Во втором уже получил доступ в додаток, как клиент. Там есть раздел с уже сформированными документами в пдф, из которых следует, что я клиент "до 400К".
Сделка с первым не прошла, отменена брокером. Со слов поддержки, у них сейчас какие-то технические проблемы. Посоветовала попробовать позднее.
После нескольких лет работы с ИСУ с полной идентификацией и предоставлением подтверждающих документов для финмона, такой подход у обозначенных брокеров выглядит какой-то махновщиной, что настораживает... Хотя, на рынке они не первый день ...
Востаннє редагувалось la9 в Сер 28 чер, 2023 12:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:43

Re: Ринок ОВДП

Підкажіть будь-ласка які тарифи на купівлю та зберігання ОВДП в Сенсі? Ніде крім додатку це не відображено, в якому для цього потрібно проходити реєстрацію.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:45

Re: Ринок ОВДП

greenozon написав:
  la9 написав:т.к нашлось 30 заявок на бОльшие суммы...


жартуєте?
ось по вчорашньому аукціону (https://mof.gov.ua/storage/files/109-11 ... D1%8F.docx )


Кількість виставлених заявок (шт.)
16 27 26 101
Кількість задоволених заявок (шт.)
12 27 26 92

перші три - гривня, остання - долар

в державі є 11 банків що допущені до первинного аукціону Мінфіну
З0 заявок именно от Пумба, отбирают самые жирные. Все со слов менагера, которая звонила на консультацию специально обученному человеку в банке
la9
 
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