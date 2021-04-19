la9 написав:Есть кто из банков, кроме сенса и Мони, кто продает без комисса или с относительно низкими?
Куча: пумб, газ, ексiм - уся купівля військових облігацій під замовлення на аукціонах мінфіну виключно без комісій
В ПУМБЕ есть и комиcсия и тарифы на открытие счета и переводы. Пока только не берут денег за хранение. В прошлом году комисcий не было.
В Пумбе комиссия 0.1% и плата за открытие счета, которая разная в зависимости от того, военные или обычные. И работают только с аукциона. И только для 30 самых жирных клиентов (заявок) покупают на аукционе. То есть, вы загнали деньги, ждёте, а для вас ничего не купили, т.к нашлось 30 заявок на бОльшие суммы...
Alien написав:... Крім того - особисто не перевіряв - але існує думка, що кожен один окремий брокер після реєстрації через спрощену процедуру у дії дасть можливість у кілька прийомів придбати усього військових облігацій на сумму не більшу ніж 400к на рік. А потім при спробі купити більше скоріше за усе буде вимагати повну ідентифікацію по власним процедурам (наприклад у ІКУ це підпис пдв-файлів з кількома заявами та анкетами КЕП) + надання джерел походження коштів. Втім наразі це лише припущення, яке грунтується на тому що в документах які ви підписуєте через дію фігурує якраз сума "до 400к". Як воно буде при перевищені цього порогу треба тестувати (може хто вже?). Особисто перевірити не зможу бо у тому ж Сенсі чи ІКУ я проходив повну ідентифікацію та заповнення усіх документів ще до початку продажу воєнних облігацій у Дії
Наприклад, в ІКУ чз дію - минулого місяця перевищив цей порог на 100к+, з різних карток різних банків. І до цього були покупки (правда, майже до порогу на місяць), і в цьому місяці (теж до порогу) також купляв в ІКУ. Все чз дію. Тобто, і за один місяць перевищено порог, і загалом за кілька місяців цього року загальна сума перевищила 400к в декілька разів. Поки додаткової ідентифікації ІКУ не вимагав. Може все індивідуально і у всіх по різному, мій досвід з ІКУ ось такий.[/quote]
Общался с Кинто и Бонд.юа Где-то сказали, что вроде Дия настроена на разовую покупку до 400К. Но ты можешь сделать ещё сколько-то таких покупок, хоть в тот же день. В первом сказали, что никаких документов они не требуют, даже менеджер дополнительно уточняла у кого-то, когда я удивлённо переспросил. Во втором сказали, что на военное время они более лояльно относятся к этому вопросу и тоже ничего не просят. У обоих купил по одной тестовой бумаге через дию, чтобы стать клиентом. Во втором уже получил доступ в додаток, как клиент. Там есть раздел с уже сформированными документами в пдф, из которых следует, что я клиент "до 400К". Сделка с первым не прошла, отменена брокером. Со слов поддержки, у них сейчас какие-то технические проблемы. Посоветовала попробовать позднее. После нескольких лет работы с ИСУ с полной идентификацией и предоставлением подтверждающих документов для финмона, такой подход у обозначенных брокеров выглядит какой-то махновщиной, что настораживает... Хотя, на рынке они не первый день ...
Востаннє редагувалось la9 в Сер 28 чер, 2023 12:52, всього редагувалось 1 раз.