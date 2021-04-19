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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 481482483484
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 12:53

  la9 написав:
greenozon написав:
  la9 написав:т.к нашлось 30 заявок на бОльшие суммы...


жартуєте?
ось по вчорашньому аукціону (https://mof.gov.ua/storage/files/109-11 ... D1%8F.docx )


Кількість виставлених заявок (шт.)
16 27 26 101
Кількість задоволених заявок (шт.)
12 27 26 92

перші три - гривня, остання - долар

в державі є 11 банків що допущені до первинного аукціону Мінфіну
З0 заявок именно от Пумба, отбирают самые жирные. Все со слов менагера, которая звонила на консультацию специально обученному человеку в банке


Не знал. Значит я жЫрный :)
Лично у меня никогда не была такого чтобы мою заявку неудовлетворяли.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 13:28

  Economist написав:Підкажіть будь-ласка які тарифи на купівлю та зберігання ОВДП в Сенсі? Ніде крім додатку це не відображено, в якому для цього потрібно проходити реєстрацію.
Наразi без комiсiї: див.тут
Комiсiя тiльки у випадку, якщо зберiгання в iншому банку.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 13:29

  Economist написав:Підкажіть будь-ласка які тарифи на купівлю та зберігання ОВДП в Сенсі? Ніде крім додатку це не відображено, в якому для цього потрібно проходити реєстрацію.


все по 0 (якщо все робити через додаток)
так є наразі
(єдина комісія - коли виходиш на первинний аукціон, але там є деталі, до якоїсь суми є комісія а далі - нема)
greenozon
 
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