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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 28 чер, 2023 12:53
la9 написав: greenozon написав: la9 написав:
т.к нашлось 30 заявок на бОльшие суммы...
жартуєте?
ось по вчорашньому аукціону (https://mof.gov.ua/storage/files/109-11 ... D1%8F.docx
)
Кількість виставлених заявок (шт.)
16 27 26 101
Кількість задоволених заявок (шт.)
12 27 26 92
перші три - гривня, остання - долар
в державі є 11 банків що допущені до первинного аукціону Мінфіну
З0 заявок именно от Пумба, отбирают самые жирные. Все со слов менагера, которая звонила на консультацию специально обученному человеку в банке
Не знал. Значит я жЫрный
Лично у меня никогда не была такого чтобы мою заявку неудовлетворяли.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 13:28
Economist написав:
Підкажіть будь-ласка які тарифи на купівлю та зберігання ОВДП в Сенсі? Ніде крім додатку це не відображено, в якому для цього потрібно проходити реєстрацію.
Наразi без комiсiї: див.тут
Комiсiя тiльки у випадку, якщо зберiгання в iншому банку.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 13:29
Economist написав:
Підкажіть будь-ласка які тарифи на купівлю та зберігання ОВДП в Сенсі? Ніде крім додатку це не відображено, в якому для цього потрібно проходити реєстрацію.
все по 0 (якщо все робити через додаток)
так є наразі
(єдина комісія - коли виходиш на первинний аукціон, але там є деталі, до якоїсь суми є комісія а далі - нема)
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