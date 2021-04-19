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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 482483484485
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 11:32

Не зовсім по ОВДП, але все рівно цікаво
Кінто перший запропонував Нову Пошту

https://kinto.com/funds/shop/book/3

UA5000010356 ТОВ «НОВА ПОШТА» Дохідність до погашення 21.00%
виплата купону не щопівроку як в ОВДП а що 3 місяці


ну і звісно податки по таких бумагах - 19.5%
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 11:40

  greenozon написав:Не зовсім по ОВДП, але все рівно цікаво
Кінто перший запропонував Нову Пошту

https://kinto.com/funds/shop/book/3

UA5000010356 ТОВ «НОВА ПОШТА» Дохідність до погашення 21.00%
виплата купону не щопівроку як в ОВДП а що 3 місяці


ну і звісно податки по таких бумагах - 19.5%

В сад!! Депо надійніше. А тут ще небойсь і декларашку треба подавати
Amethyst
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  #<1 ... 482483484485
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